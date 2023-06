Jal Construções fortalece o PSD e pavimenta nome para disputar a eleição municipal em Tomar do Geru em 2024

As tratativas eleitorais já estão sendo discutidas nos bastidores da política sergipana nos mais diversos municípios do Estado. Em Tomar do Geru, na região Sul de Sergipe, quem vem se fortalecendo para o pleito de 2024 é o empresário e presidente do PSD local, Jal Construções.

Atualmente, Jal lidera o agrupamento de oposição e tem se articulado junto a diversas lideranças municipais. Recentemente, em ato político, o empresário assumiu à presidência municipal do PSD, partido do governador Fábio Mitidiri, do ex-governador Belivaldo Chagas e do deputado federal, Fábio Reis.

Além disso, em 2022, Jal já mostrou força política ao apoiar candidatos em Tomar do Geru e os mesmos saírem das urnas com expressivas votações.

Com o Jal, Valadares Filho (PSB), então candidato ao Senado Federal teve o dobro de votos do segundo colocado. Fábio Reis foi o mais votado para à Câmara Federal e Ibrain Monteiro (PV) também alcançou a primeira colocação para deputado estadual em Tomar do Geru.

“Para mim é um grande desafio liderar a oposição em Tomar do Geru e fortalecer o PSD, partido do nosso governador, Fábio Mitidieri, e do amigo ex-governador e presidente da nossa sigla, Belivaldo Chagas”, enfatizou Jal.

ASCOM – PSD Municipal de Tomar do Geru