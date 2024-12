Jeferson Andrade alinha políticas públicas com as lideranças políticas

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, recebeu hoje, em seu gabinete, cerca de 30 personalidades políticas estaduais, entre prefeitos em exercício, prefeitos eleitos, presidentes de Câmaras, vereadores e lideranças comunitárias de diversos municípios sergipanos. O encontro teve como objetivo confirmar a unidade em torno de uma pauta comum de ações políticas em defesa da educação, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e bem-estar social, já conduzida sob a liderança do deputado do PSD.

Em seus depoimentos, os líderes municipais destacaram que “a atuação parlamentar do deputado Jeferson Andrade, neste mandato, tem sido um sucesso e representa as vozes e os anseios prioritários da coletividade em busca de um Sergipe melhor e mais feliz para todos os sergipanos”. Por isso, reiteraram apoio irrestrito e incondicional aos seus novos projetos políticos.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, agradeceu aos amigos e aliados, assegurando-lhes que continuará defendendo, com dedicação e firmeza, o interesse público.

“O nosso estado enfrenta desafios, sim, mas também vive um momento de grandes transformações, conquistas positivas e fundadas esperanças no futuro, sob a liderança do governador Fábio Mitidieri. Com a nossa colaboração, com o empenho dos deputados e deputadas e com o apoio firme de diversas lideranças municipais, Sergipe tem alcançado maior desenvolvimento econômico e melhor qualidade de vida para a nossa gente. Este projeto político seguirá recebendo meu total apoio, seja como deputado ou, eventualmente, exercendo outro cargo político. O fato concreto é que seguiremos em frente, unidos e comprometidos com o bem-estar do nosso estado”, declarou o deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa.

Entre algumas das lideranças presentes na reunião estavam: Gabi de Lica, prefeita eleita de Itabi; Júnior Macarrão, prefeito reeleito de Santa Rosa de Lima; Sandro de Jesus, prefeito reeleito de Cristinápolis; Iara Martins, prefeita de Pacatuba; Neudo Alves, prefeito de Cedro de São João; Zete de Janjão, prefeita reeleita de Gararu; Juca de Bala, prefeito reeleito de Laranjeiras; Alba Nascimento, prefeita de São Francisco; Arakém Aragão, prefeito de Graccho Cardoso; César de Malhada, prefeito de Malhada dos Bois; Lucas de Flávio, prefeito de Telha; e Gilberto Maynart, prefeito eleito de Maruim.

