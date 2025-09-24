JEFERSON ANDRADE CONSEGUE COM O GOVERNADOR FÁBIO A PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA CANHOBA-BORDA DA MATA

Um antigo sonho da população de Canhoba e da região do Baixo São Francisco começa a se transformar em realidade. Atendendo a um pleito do deputado Jeferson Andrade (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, o governador Fábio Mitidieri (PSD) autorizou o DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem) a realizar os estudos técnicos para a pavimentação asfáltica da rodovia que liga a sede do município ao povoado Borda da Mata, às margens do rio São Francisco.

“Estamos muito felizes. Estivemos na segunda-feira com o governador Fábio Mitidieri para levar o pleito desse sonho antigo. E ele, com a sensibilidade de sempre, autorizou a realização da obra. Nos próximos dias, estaremos com a equipe do DER visitando Borda da Mata, que acabou de ganhar uma das orlas mais bonitas do rio São Francisco”, comemorou Jeferson Andrade.

Ele destacou a importância da obra para Canhoba, Borda da Mata e região. “São 6,5 km de pavimentação asfáltica – um antigo pleito do ex-deputado Ulices Andrade ao ex-governador Marcelo Déda, que infelizmente não pôde realizar a obra. Com a pavimentação dessa rodovia, certamente Borda da Mata vai deslanchar como mais uma referência para o turismo e a cultura de Sergipe. A comunidade, o comércio, a pesca, o artesanato – todos saem ganhando”, salientou Jeferson Andrade.

Borda da Mata é uma espécie de joia da coroa de Canhoba. Por sua localização privilegiada, com o rio São Francisco como cenário, é centro de lazer para os canhobenses, que aproveitam os dias de folga e de sol para curtir a “prainha”, como é chamada a faixa de areia que margeia a orla fluvial do povoado, que é terra natal do ex-governador Eronildes de Carvalho e no passado foi rota de passagem de Lampião.