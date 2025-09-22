JEFERSON ANDRADE DESTACA PAPEL DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA NA REJEIÇÃO DA PEC DA BLINDAGEM 

O deputado Jeferson Andrade (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, destacou hoje a postura politica e o trabalho legislativo do senador Alessandro Vieira (MDB) na defesa dos valores morais e democráticos do país, principalmente na luta para impedir a aprovação pelo Congresso Nacional da famigerada PEC da Blindagem.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 3/2025), é uma emenda já aprovada na Câmara dos Deputados e que tramita agora no Senado com o objetivo de alterar os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, concedendo prerrogativas moralmente suspeitas para parlamentares e até para presidentes de partidos políticos.

Para o deputado Jeferson Andrade, a PEC da Blindagem é “um absurdo moral e uma vergonha política, por que parece tentar proteger parlamentares e dirigentes partidárias de eventuais práticas desonestas e criminosas”. Ele elogia as posições políticas tomadas por senadores e deputados que contestam a ideia, especialmente pelo senador sergipano Alessandro Vieira, relator do projeto-de-lei na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.

“Bem antes das grandes manifestações populares do último domingo, em todo o país, o senador Alessandro já havia tomado posição discordante da idéia e agora, nesta quarta-feira, apresentará parecer absolutamente contrário ao projeto. A CCJ certamente apoiará por maioria absoluta a rejeição dessa aberração política. Milhões de brasileiros já se pronunciaram nas ruas e seus representantes farão agora o mesmo, isto é, rejeitarão definitivamente essa maracutaia da blindagem no Senado e na Câmara dos Deputados”.

Reeleição do senador

Em entrevista à Globo News, hoje, o senador Alessandro Vieira confirmou que está finalizando o seu parecer contrário à PEC da Blindagem. Perguntado por um repórter do “porquê” dessa exagerada proteção de parlamentares e presidente s de partidos contra ações policiais e judiciais, o senador sergipano foi curto e grosso: “Medo de cadeia. Eles manipulam muito dinheiro público…”.

Nos comentários da matéria da Globo News milhares de brasileiros apoiaram o senador e muitos chegaram a escrever frases pedindo aos sergipanos a reeleição do senador do MDB.