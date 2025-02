Jeferson Andrade destaca qualificação da Mesa Diretora na Assembléia

O deputado Jeferson Andrade (PSD) foi empossado na tarde desta segunda-feira, 3, durante Sessão Especial no Plenário Pedro Barreto de Andrade, como presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para o o 2º biênio (de fevereiro de 2025 a janeiro de 2027). Também tomaram posse os demais demais integrantes da Mesa Diretora : Garibalde Mendonça (PDT), vice-presidente, Luciano Bispo (PSD), 1º secretário; Marcelo Sobral (União Brasil), 2º secretário; Carminha Paiva (Republicanos), 3ª secretária e Georgeo Passos (Cidadania), 4º secretário. Ao ser reempossado, Jeferson Andrade afirmou que a Mesa Diretora da Alese é muito qualificada. governador-Fábio Mitidieri (PSD) parabenizou os parlamentares e disse que a renovação será de continuidade das ações.

Segundo Jeferson Andrade, será um biênio de muito trabalho à frente da Assembleia Legislativa. “Nosso agrupamento de governo é muito forte, mas também temos uma oposição bastamte combativa, apesar do número pequeno; esperamos embates acalourados, mas que possam beneficiar a população sergipana. Temos expectativas altas e esperamos grande proposituras para que Sergipe continue a crescer. Com relação ao Governo do Estado, a gente espera muitos projetos; tenho conversado bastante com o governador Fábio Mitidieri e com certeza teremos vários projetos de autoria dos deputados para que a gente possa deixar Sergipe mais ‘azeitado’. A gente espera que os próximos dois anos sejam de muito esforço e de muito trabalho aqui nesta Casa”, ressalta

Sobre a formação da nova Mesa Diretora, o presidente Jaferson Andrade destacou que os integrantes são muito qualificados. “Mudou apenas a 4ª secretaria, que antes era ocupada pelo deputado Paulo Júnior, que no seu primeiro mandato vem demonstrando ser um grande deputado, representando a cidade de São Cristóvão e agora teremos o deputado Georgeo Passos, em respeito à oposição desta Casa; uma pessoa mais experiente, que conhece os trâmites da Casa e a Mesa continua qualificada como sempre”, observa.

O deputado Georgeo Passos afirmou que já é uma tradição a 4ª Secretaria da Mesa Diretora ser formada por integrantes da oposição. “No primeiro biênio, foi o deputado Paulo Júnior e agora estarei assumindo. Pra mim é uma alegria poder participar da Mesa Diretora e contribuir mantendo a nossa posição política de oposição, fazendo um contraponto ao atual Governo do Estado. É um momento de representação, estar junto ao presidente e os demais secretário cuidando da parte administrativa da Casa e do plenário. Também é muito importante pra mim, pelo fato de meu pai, o ex-deputado Antônio Passos ter passado pela Mesa Diretora e meu avô Chico Passos. é um orgulho estar pela primeira vez exercendo um cargo na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe”, reitera.

Para o governado Fábio Mitidieri, a renovação da Mesa Diretora será de continuidade das atividades. “A Mesa Diretora da Alese fez um grande trabalho nos primeiros dois anos e tenho certeza que vai nos ajudar ainda mais para que juntos possamos fazer com que o estado continue avançando”.

Segundo Mitidieri, “presidente Jaferson Andrade está sendo reconduzido e eu tenho certeza que o novo biênio será de muitas ações em prol da população. Parabenizo o presidente Jeferson e toda a Mesa Diretora pela recondução, mostrando que o trabalho foi bem feito e em relação ao Governo do Estado é uma parceria que tem dado muitos resultados e quem ganha com isso é a população, pois trabalhamos junto com os deputados que aprovaram os projetos, aprovaram os nossos programas e nos ajudou a construir um Sergipe cada vez maior. A expectativa agora é de que 2025 seja um ano de muita entrega”..

Participaram da posse, todos os 24 deputados estaduais, A esposa do presidente Jaferson, Juliana Andrade, a presidente do Tribunal de Justiça, desembragadora Iolanda Guimarães, a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Susana Azevedo, representantes do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Geral do estado, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), da Caixa Econômica Federal, da Polícia Militar, 28º Batalhão de Caçadores, Capitania dos Portos, prefeitos, vereadores e secretários de estado.

