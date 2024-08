Jeferson Andrade destaca retomada dos trabalhos legislativos

Os deputados estaduais retomaram, nesta quinta-feira (primeiro de agosto), a realização de sessões plenárias ordinárias. Os parlamentares tiverem um recesso de 14 dias, para reinício das atividades para o segundo semestre.

Coletiva

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu a imprensa para falar sobre o assunto. Ele destacou a importância da retomada dos trabalhos para garantir melhor qualidade de vida para os moradores do estado e atendimento às necessidades do povo sergipano.

“Nós temos os nossos projetos como deputados, mas o carro-chefe é o Governo do Estado mandando seus projetos para a apreciação e votação na Casa. O que for bom para o estado, vamos adaptando, temos grandes obras impactantes que o governador do Estado (Fábio Mitidieri-PSD) vai anunciar, muitos projetos que temos conversado com o Governo e vamos nos preparar para trabalhar mais”, afirmou.

Os trabalhos legislativos seguem até dezembro com votações e discursos dos deputados. É possível acompanhar as sessões plenárias nas galerias da Alese ou através da transmissão ao vivo da TV Alese, canal 5.2, e pela internet no canal da emissora no YouTube.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira