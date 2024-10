Jeferson Andrade destina mais de R$ 300 mil de emendas para Campo do Brito

No dia em que o município de Campo do Brito celebrou 112 anos de Emancipação Política, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD) entregou três veículos a população, por meio de emendas parlamentares no valor de R$ 330 mil.

A solenidade realizada na noite da terça-feira (29), contou com a entrega de 11 veículos à Prefeitura de Campo do Brito. As emendas viabilizadas pelo presidente da Alese nos anos de 2023 e 2024, equivalem a R$ 130 mil, investidos na compra de uma ambulância; uma emenda no valor de R$ 117 mil e 500 para a compra de mais uma ambulância; R$ 32 mil e 500 destinados a aquisição de um Fiat Mobi e 50 mil reais em custeio para a aquisição de material odontológico.

De acordo com Jeferson Andrade, a destinação de R$ 330 mil em emendas parlamentares para o município de Campo do Brito fará grande diferença na vida da população, que precisa se deslocar em busca de tratamento de saúde.

“Campo do Brito é uma cidade importante no estado de Sergipe; com a sua pujança e a população bem receptiva. Quando a gente vem ao município fica muito feliz, principalmente em participar da administração do prefeito Marcell. Parabenizo pelos 112 anos de Emancipação Política e espero que continue com o progresso que tem. Hoje Campo do Brito é uma cidade modelo não só par Sergipe, mas para o Brasil e a gente bota fé nessa administração. Hoje viemos entregar duas ambulâncias e um carro para servir à população, a exemplo do que já tínhamos colocado alguns carros a disposição do prefeito Marcell com as nossas emendas”, ressalta.

Jeferson Andrade acrescentou que assumiu o compromisso na destinação das emendas parlamentares e estava feliz em participar das festividades. “Estou aqui nesse dia festivo, abraçando os amigos, participando da missa e parabenizando também o vice-prefeito, Manoel Medice, que vem nessa parceria e a gente também acredita muito no trabalho dele. O deputado Jeferson Andrade e a Assembleia Legislativa estão a disposição de Campo do Brito. Todas as vezes que mandei recursos para Campo do Brito foram investidos principalmente na aquisição de ambulâncias e agora com o apoio do governador Fábio Mitidieri, podemos ampliar ainda mais os benefícios”, observa o presidente da Alese, após participar da missa solene e da bênção dos veículos.

O deputado Marcos Oliveira (PL) destinou o valor de 50 mil reais em emendas parlamentares para serem aplicadas no setor de saúde e o senador Laércio Oliveira (PP), liberou a quantia de 1 milhão de reais para a aquisição de três veículos: um ônibus, uma caminhonete e um carro, que ajudarão no deslocamento dos moradores para a realização de exames e cirurgias.

O prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza (PP), destacou as comemorações pelos 112 anos de Emancipação Política e a destinação das emendas.

“É um momento muito especial de celebrar os 112 anos de Emancipação Política de Campo do Brito e celebrar várias conquistas, entre elas a entrega de 11 novos veículos, com o apoio de parlamentares federais e deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa de Sergipe, em especial o nosso presidente Jeferson Andrade, que viabilizou mais de 300 mil reais para adquirirmos duas ambulâncias e um veículo que servirá para ampliar a oferta de serviços públicos de saúde, transporte e assistência social, auxiliando nos serviços de toda a equipe que integra a prefeitura. Só temos a agradecer e destacar a importância desses recursos na vida das pessoas”, comemora Marcell Souza.

Fotos: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza