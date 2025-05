JEFERSON ANDRADE DIZ QUE AS SERGIPANAS SÃO MULHERES INTELIGENTES, COMPETENTES E PODEROSAS

O deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, disse ontem (30/04), durante a abertura da sessão especial da ALESE em homenagem à mulher que as sergipanas “se destacam e vencem em todas as frentes de estudos e trabalhos por que possuem uma característica comum a todas: são sempre mulheres fortes, inteligentes, competentes e poderosas”.

Em seguida, o deputado Jeferson Andrade (PSD) passou a presidência da sessão especial para a deputada Carminha Paiva (REPUBLICANOS) e se instalou no auditório do plenário ao lado de colegas, servidores e convidados.

Por sugestão de deputados e deputadas 20 mulheres da sociedade foram homenageadas com a Medalha Quintina Diniz, nome da primeira deputada eleita em Sergipe, em 1935.

Essa comenda foi criada pela ex-deputada Susana Azevedo, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Entre as mulheres que receberam a comenda estavam Iolanda Guimarães (presidente do Tribunal de Justiça), Emília Correia (prefeita de Aracaju), Juliana Barroso Andrade (presidente do CADI e esposa do deputado Jeferson Andrade), Jane Souza Santos Melo (ex-vereadora de Aracaju, Maria Isabel de Góes Menezes (servidora aposentada da Alese), Ana Bernadete de Carvalho Andrade (desembargadora), Geniveva Oliveira (empresária), Geonisia Vieira Dias (coordenadora do Movimento das Marisqueiras), Miriam Guedes Nascimento (ativista da causa animal) e Edite Sobral Freitas Rezende (professora e empreendedora).

Ainda segundo o deputado Jeferson Andrade, presidente da Alese, “a luta por direitos sociais para todos, especialmente para as mulheres, é um fato real e histórico no âmbito da nossa Assembleia Legislativa. Homens e mulheres têm, ao longo do tempo, se revezado nessa tarefa defendendo idéias, fazendo projetos, aprovando leis e promovendo ações políticas e legislativas que valorizam o gênero feminino.

“Esse nosso compromisso fundados em bases históricas e culturais – disse mais o deputado Jeferson Andrade – continua vivo e operante. Trabalhamos todos e todas pela igualdade de direitos humanos e valores sociais em Sergipe e em todo o nosso país”.

Agradecimento

Falando em nome das mulheres homenageadas com a Medalha Quintina Diniz, a enfermeira e pedagoga Juliana Barroso Andrade, presidente do CADI, disse que “ser homenageada ao lado de tantas mulheres inspiradoras me emociona. Eu sei que, por trás de cada uma de nós, há histórias de luta, de entrega, de superação — e, acima de tudo, de amor pelo que fazemos e pelo lugar onde vivemos. Agradeço à Assembleia Legislativa por esta homenagem tão significativa, que levarei no coração com muito orgulho. Parabenizo, com toda a minha admiração, cada mulher homenageada hoje. Que essa medalha seja também um símbolo do quanto somos capazes de transformar o mundo à nossa volta”

E finalizou Juliana Barroso Andrade: “Quero fazer um agradecimento especial ao meu marido, deputado Jeferson Andrade, que sempre esteve ao meu lado. Seu apoio, sua escuta e seu compromisso com a valorização das mulheres em nossa sociedade fizeram e fazem diferença na minha caminhada”