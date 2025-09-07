JEFERSON ANDRADE DIZ QUE AUGUSTO FRANCO CONSTRUIU O FUTURO E ENTROU PARA A HISTÓRIA 

Ao registrar a passagem da data de aniversário do ex-governador Augusto do Prado Franco (04/09) que, se ainda vivo estivesse, faria este mês 113 anos de idade, o deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa, disse que “Augusto Franco foi um líder que marcou o seu tempo na vida pública e também na vida privada com bons exemplos pessoais e grandes realizações públicas, deixando um legado de muita competência e honradez para todos os sergipanos”.

Para Jeferson Andrade, passagem de Augusto Franco pela Câmara Federal, Senado e especialmente pelo Governo do Estado – 1979/1982 – produziu grandes realizações políticas e grandes conquistas para a sociedade sergipana. Ele lembrou a projeção e viabilização de grandes obras como Porto de Sergipe, Polo Cloroquímico, Polos Industriais, exploração de potássio e sal-gema (Petromisa), usina de Amônia e Uréia, Adutora do São Francisco, obras de infraestrutura, novas rodovias, postos de saúde, escolas, milhares casas populares em Aracaju e no interior, realização de múltiplas ações sociais, promoção dos servidores públicos, consolidação da segurança pública, programas inovadores para o desenvolvimento da agricultura, meio ambiente, cultura e o turismo como marcas de uma grande gestão. Em suas atividades privadas – também registrou o presidente da Alese – Augusto Franco criou, viabilizou e desenvolveu empresas de ponta nas áreas de agricultura, da indústria e da comunicação que ainda hoje, com a atuação de seus sucessores e familiares, geram grandes benefícios, muitas riquezas e empregos no estado de Sergipe.

“Ao encerrar sua trajetória política e empresarial, Augusto Franco concluiu um ciclo da sua vida e entrou definitivamente para a história. A ele e à sua família, apresentamos – em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe – as nossas homenagens e os nossos devidos reconhecimentos – concluiu o deputado Jeferson Andrade.