Jéferson Andrade diz que Sergipe ganha com gestão do superintendente da Codevasf

Ao participar da cerimônia de posse do novo superintendente da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (Codevasf/SE), Thomas Jefferson França da Costa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), destacou ter certeza que o gestor vai beneficiar ainda mais estado de Sergipe com as ações desenvolvidas por meio de projetos que impulsionam a economia nos municípios.

“Jefferson é uma pessoa muito conhecida no setor público, com uma expertise grande, muito competente; trabalhou na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas ocupando cargos técnicos e hoje vem para coroar e trabalhar pela Codevasf, empresa que vem fazendo muito por Sergipe nos últimos anos, com a revalorização e nada melhor do que ter uma pessoa tão competente e capaz. Estou aqui para dar parabéns ao meu amigo e dizer que a gente tem a confiança de que a Codevasf vai melhorar ainda mais no serviço que vem prestando aos sergipanos”, entende o presidente da Alese.

No discurso feito na solenidade, o deputado Jeferson Andrade lembrou que ao longo da vida pública, o amigo Thomas Jefferson ajudou Sergipe.

“Sei que ao assumir a superintendência da Codevasf, contribuirá muito mais com a melhoria do nosso estado, pelo profissional e pessoa que é e no trato que tem com todos independente da corrente política que segue. Ao longo dos anos sabemos que foi o ex-deputado André Moura que conseguiu abranger as ações para o estado; a gente agradece a indicação da deputada federal Yandra Moura e quero dizer que os deputados estão alegres e felizes em saber que a gente tem um amigo técnico que vai fazer o melhor por Sergipe. Em nome da Assembleia Legislativa a gente agradece pela competência e simplicidade do novo superintendente. Quem vai ganhar com isso é o povo de Sergipe e os funcionários da Codevasf”, reitera.

De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), a Codevasf tem um papel fundamental no desenvolvimento dos municípios.

“Hoje estamos aqui prestigiando a posse do novo superintendente da Codevasf em Sergipe, que o Thomas Jefeson, conhecido como Jeco e viemos prestigiar porque sabemos o quando essa companhia vai ajudar no desenvolvimento do nosso estado”, acredita.

Também participaram do evento, os deputados Kaká Santos e Marcelo Sobral (ambos União Brasil), que parabenizaram Thomas Jefferson e afirmaram acreditar no desenvolvimento dos municípios por meio das ações da Codevasf.

Novo gestor

O novo superintendente da Codevasf em Sergipe fez um discurso de agradecimento à deputada federal Yandra Moura, à bancada sergipana em Brasília e ao governador Fábio Mitidieri.

“Eles foram fundamentais no processo e acreditaram em mim para essa missão. Hoje a Codevasf tem todas as credenciais para ajudar no desenvolvimento dos nossos municípios e no que depender de mim assim será. Chego a esta casa com muita humildade e vontade de trabalhar; ciente de que o meu principal papel aqui é ser um facilitador, tornando excelente, o trabalho realizado pelos profissionais da nossa casa, lutando para reduzir as burocracias para a chegada dos benefícios para a população, sempre agindo com transparência, respeito e seriedade, assumindo compromisso de parceria com as prefeitas e os prefeitos”, enfatiza.

O governador Fábio Mitidieri parabenizou Thomas Jefferson e disse nunca ter visto tanta gente em uma posse na Codevasf. “Já participei de umas quatro cerimônias de posse aqui e nunca vi uma casa tão cheia como hoje. Isso mostra o carinho e o respeito das pessoas com o novo superintendente e com a equipe de servidores que faz a Codevasf. Jeco é uma pessoa muito querida e eu tenho certeza que fará um grande trabalho e vai somar muito”, afirma.

Entre as autoridades presentes, o presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira Pinto, os ex-deputados federais André Moura e Fábio Henrique, o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, representando o prefeito Edvaldo Nogueira, secretários estaduais e prefeitos de vários municípios sergipanos.

“Jefferson é uma pessoa muito experiente e nós vemos pelo currículo e a trajetória profissional que teve aqui no estado; conhece tudo e vai nos ajudar bastante a ampliar as nossas ações, executar de forma mais eficiente os recursos alocados e vamos atender a todos os municípios sergipanos; as portas continuam sempre abertas para que os recursos federais consigam chegar até a população de forma mais rápida, eficiente e muito transparente”, garante o presidente nacional, Marcelo Moreira.

Gestor público, Thomas Jefferson França da Costa atuou no Tribunal de Contas e na Assembleia Legislativa de Sergipe, foi superintendente estadual da GEAP e diretor institucional em Sergipe da União das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS).

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza