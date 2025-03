Jeferson Andrade é homenageado com medalha comemorativa dos 190 anos da Polícia Militar

Na noite de ontem (11), os deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe, juntamente com o presidente do Poder Legislativo, participaram da solenidade em comemoração aos 190 anos da Polícia Militar do estado. O evento foi realizado na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, reforçando o compromisso do governo com o trabalho desempenhado pela corporação.

Durante a cerimônia, o presidente do Legislativo estadual, Jeferson Andrade (PSD) foi homenageado com a Medalha Comemorativa dos 190 anos da PMSE. Ao receber a honraria, destacou a importância da integração entre as forças de segurança para a promoção de um estado mais seguro.

“Agradeço ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandro Ribeiro. Fico muito honrado por receber esta medalha, que simboliza o reconhecimento de uma instituição essencial para a nossa segurança”, afirmou Jeferson Andrade. Medalha ao presidente da Alese foi entregue pelo chefe do Poder Executivo, Fábio Mitidieri (PSD), que também foi condecorado com a Medalha comemorativa da Policia Militar.

História e compromisso

Criada em 28 de fevereiro de 1835, a Polícia Militar de Sergipe tem sido protagonista em diversas ações de defesa da vida e da cidadania. A celebração dos 190 anos foi uma oportunidade para resgatar a trajetória da corporação e reafirmar seu compromisso em servir com excelência, garantindo a segurança da população e a manutenção da ordem pública.

Foto: Joel Luiz – Agência de Notícias Alese

Por Stephanie Macedo