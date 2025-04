​“JEFERSON ANDRADE É O VICE IDEAL” – DIZ O DEPUTADO FEDERAL GUSTINHO RIBEIRO

Para o deputado federal Gustinho Ribeiro, do Partido Republicano, o nome deputado estadual Jeferson Andrade, atual presidente da Assembleia Legislativa do estado de Sergipe, é o mais qualificado e adequado para – nesse momento – para ser posicionado como candidato a vice-governador na futura chapa majoritária ao governo do estado, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, candidato à reeleição em 2026.

O deputado Gustinho Ribeiro fez, na última semana, uma visita ao deputado Jeferson Andrade, na presidência da ALESE.

Na saída disse à mídia ter tratado de assuntos institucionais, mas afirmou também que apoia firmemente a possível pré-candidatura de Jeferson Andrade a vice-governador do estado ao lado do governador Fábio

Mitidieri.

“Jeferson tem todas as qualificações para o cargo em pauta e também é um nome consensual, muito admirado e respeitado por todos nós” – finalizou o deputado federal Gustinho Ribeiro.