Jeferson Andrade fala sobre o retorno após recesso parlamentar. “Estamos analisando juridicamente todos os projetos”

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), falou, nesta terça-feira, primeiro de agosto, sobre o retorno aos trabalhos em Plenário na Casa Legislativa após o recesso parlamentar. As sessões plenárias estiveram paralisadas entre os dias 18 e 31 de julho.

“A gente vem mais uma vez à Casa do Povo para apreciar projetos e para discussões. Uma legislatura muito propositiva e a gente está aqui renovando os vigores e sabendo que em nosso pequeno recesso trabalhamos muito, visitamos a população sergipana e agora a gente volta para a Casa para aprovar projetos que beneficiam a sociedade”, afirmou.

O presidente destacou que será atendida a pauta dos parlamentares a respeito de apreciar mais os projetos desenvolvidos pelos deputados. No primeiro semestre, muitos projetos de lei de autoria do Poder Executivo foram debatidos na Alese.

“Sabemos que o volume de projetos do Governo foi intenso nesses primeiros sete meses, e seis meses nosso. A gente espera que nos próximos dias a gente aprecie; estamos analisando juridicamente todos os projetos dos deputados para que não tenha nenhum vício para que possam ser colocados em pauta e, a partir da semana que vem, já teremos os projetos dos deputados e esperando mais uma vez o Governo colocar projetos porque a gente está sentindo que o Governo Fábio Mitidieri veio para melhorar”, declarou o presidente.

Ele ainda destacou eventos que serão realizados nos próximos meses, a exemplo da comemoração dos 13 anos da Praça de São Cristovão, considerada Patrimônio da Humanidade, e o retorno do Espaço Cultural nas quintas-feiras para apreciar os artistas sergipanos.

As declarações ocorreram em entrevista concedida ao Jornalista Thiago Aragão, durante o programa ‘Direto do Plenário’, da TV Alese, Canal 5.2, transmitido sempre após as sessões plenárias.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira