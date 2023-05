Jeferson Andrade faz avaliação sobre projetos de reajuste salarial

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), fez ao final da votação dos projetos de reajustes de 10% e 2,5% para o funcionalismo público, uma avaliação.

“Foram aprovados projetos importantes para os servidores públicos. Mais de 18 mil funcionários vão receber um aumento de 10%. Os professores tem uma reivindicação de reconstrução da carreira e o governador já sinalizou que vai conversar com a categoria ao longo desses meses para que a partir de 2024 tenham uma proposta de ganho real, que buscam há 26 anos”, ressalta.

O presidente Jeferson Andrade destacou que o balanço geral ao final das discussões e votação é que os funcionários vão receber aumentos.

“São apenas nove estados no Brasil, que os governos estão dando esse aumento e o governador Fábio Mitidieri tá sentando com a categoria. Claro que não é tudo aquilo que os servidores públicos querem, mas é o primeiro passo de um governo de quatro meses para que possa avançar no diálogo, que está aberto e a gente se sente muito confortável em aprovar esses projetos visando um futuro próspero e de maiores contribuições para o nosso funcionalismo público”, observa Jeferson Andrade.

