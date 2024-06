Jéferson prestigia festa dos bacamarteiros de Carmópolis

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, participou ontem (29/06) da Festa dos Bacamarteiros, em Carmópolis, um dos mais autênticos festejos culturais do estado.

Ao lado da prefeita Esmeralda Cruz, do vice-prefeito Hyago França, do ex-vice prefeito João Gilberto-Gil, dos vereadores Gladson Garcia, Manoel Mendonça (presidente da Câmara Municipal) e de outras várias autoridades locais, o presidente da Alese acompanhou o desfile do grupo folclórico pela ruas da cidade e ficou impressionado com a qualidade artística do grupo e com a grande participação popular no evento.

“Os Bacamarteiros de Carmópolis cantam, dançam e transmitem cultura popular, história, tradição, folclore, alegria e muitas emoções para milhares de pessoas em suas apresentações de São João e São Pedro, tanto aqui em Carmópolis como em Aguada. Só mesmo a gente estando junto dos Bacamarteiros e do povo nas ruas é sue se tem uma ideia real da força cultural desse grupo. Em qualquer lugar do Brasil onde os Bacamarteiros de Carmópolis se apresentam, o sucesso e a participação popular são uma constante. Esse é um grupo que, ao lado de outros representantes das nossas manifestações culturais, honra e engrandece a cultura raiz do nosso estado” – declarou o presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade.

No próximo mês os Bacamarteiros de Carmópolis representarão o estado de Sergipe no Festival Nacional do Folclore, na cidade de Olímpia, em São Paulo, um dos maiores e mais famosos eventos culturais da América Latina.

