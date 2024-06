Jeferson Andrade recebe a visita do presidente da Sergas e dos filhos de Maria Feliciana

Nesta quinta-feira (27), o presidente do Poder Legislativo, deputadoJeferson Andrade (PSD), recebeu a visita de cortesia de dois filhos de Maria Feliciana dos Santos – reconhecida como uma das mulheres mais altas do mundo, com 2,25 metros de altura. Maria Feliciana faleceu há dois meses, em virtude de complicações cardíacas.

“Viemos fazer uma visita ao presidente desta Casa, deputado Jeferson Andrade, e entregar uma homenagem da nossa mãe, em forma de agradecimento. Agradecer por tudo que o nosso estado fez por ela e que agora irá fazer pelos filhos”, declarou a filha de Maria Feliciana, Chirles Santos.

“Muita alegria receber os filhos de dona Maria. Quando ainda deputado, o meu pai, Ulices Andrade, ajudou na aquisição da aposentadoria de Maria Feliciana. Além da visita, eles vieram fazer uma reivindicação junto ao Governo do Estado, todos sabemos das dificuldades que dona Maria passava”, declarou o presidente.

Jeferson enfatizou que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e o Governo do Estado sancionou a lei de autoria de Garibalde Mendonça, que oficialmente reconheceu o Edifício Estado de Sergipe como sendo ‘Maria Feliciana’. Ele adiantou que novas homenagens à falecida estão sendo cogitadas pelo Estado. “Estão sendo estudadas condições de se colocar algumas homenagens no prédio, para quem passar pelo edifício conhecer um pouco mais da história de Maria Feliciana”, concluiu o presidente.

Dos 30 anos da Sergas

Ainda durante a manhã de hoje, o presidente Jeferson recebeu a visita de cortesia do diretor-presidente da Sergás, José Matos. Na ocasião, Jeferson recebeu o exemplar comemorativo dos 30 anos da Sergas.

“Parabenizo por tudo que a Sergas faz por Sergipe. O livro narra a história da Sergas, importante aprofundar o conhecimento. Sergipe irá viver um momento diferente de gás e petróleo. Essa é uma visita que firma o compromisso da Alese e da Sergás para o desenvolvimento do Estado”, destacou.

Ao longo de três décadas, a Sergas cresceu e avançou na expansão da rede de gás no estado. Somente em 2023, a distribuidora ampliou sua rede em 30 quilômetros na capital e no interior do estado, com o investimento total de R$12.907.143,31. Os investimentos contemplaram os oito municípios já atendidos pela Sergas: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Rosário do Catete, Estância, Carmopólis, Laranjeiras, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

O avanço mercadológico da Sergas em 2023 é mensurado através de 4.012 novas ligações em território sergipano, sendo 3.375 novos clientes em Aracaju e mais 637 no interior do estado. Ao todo, a distribuidora tem atualmente em seu portfólio 41.326 usuários, divididos em 54 usuários no segmento industrial; 31 postos de combustíveis no segmento de gás natural veicular (GNV); 459 no segmento comercial e nove usuários em cogeração; e 40.771 no segmento residencial, contando também com um usuário no segmento de gás natural comprimido e um usuário como consumidor livre. Além disso, durante o ano, a Sergas participou dos principais eventos do segmento, em busca de novas opções de suprimento de gás, por meio de matérias primas renováveis.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macedo