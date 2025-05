Jeferson recebe presidentes dos Institutos de Previdência do PA e de SE

Na manhã desta terça-feira (27), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu em visita institucional dos presidentes dos Institutos de Previdência do Pará e de Sergipe, Washington Costa de Albuquerque e José Roberto Andrade. Durante o encontro, eles dialogaram sobre o reconhecimento nacional do Sergipe Previdência com o nível 4 de excelência na certificação Pró-Gestão, promovida pelo Ministério da Previdência, além da troca de experiências entre os estados para o fortalecimento da governança previdenciária.

A visita institucional marcou mais um momento de reconhecimento do papel de Sergipe como referência na gestão previdenciária no Brasil. Representando o Instituto de Previdência do Pará, o presidente Washington Albuquerque ressaltou a importância de buscar modelos bem-sucedidos para aplicar melhorias no seu estado.

“Estou muito feliz de estar aqui na minha terra natal, Sergipe. Moro atualmente no Pará, onde presido o Instituto de Previdência, e viemos para firmar uma cooperação com Sergipe, que hoje é certificado com nível 4, enquanto estamos no nível 2. A ideia é trocar informações e experiências para elevar o padrão da nossa gestão”, destacou Washington. Segundo ele, o nível 4 representa uma gestão mais qualificada, com maior capacidade de planejamento orçamentário, responsabilidade na aplicação dos recursos e foco em resultados para os servidores e beneficiários. “Essa visita é fundamental para que possamos avançar no Pará com responsabilidade e qualidade. O tamanho dos estados não importa: o que faz a diferença é a forma como a previdência é administrada. Sergipe nos inspira nesse sentido”, completou.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, enfatizou o papel do Legislativo na construção das mudanças que hoje garantem a excelência do Sergipe Previdência. “Projetos considerados impopulares à época foram votados com responsabilidade e, hoje, colhemos os frutos. O trabalho do presidente José Roberto à frente do Instituto tem sido fundamental para esse reconhecimento nacional. A visita é uma honra para todos nós, pois reafirma a importância do Parlamento nesse processo de transformação”, afirmou.

Jeferson também ressaltou o orgulho em ver Sergipe como destino de outros estados que buscam aprimorar suas gestões previdenciárias. “Já recebemos representantes de pelo menos cinco ou seis institutos de previdência nos últimos anos. Sergipe é hoje referência, e isso nos enche de orgulho. Washington, que é sergipano e preside o Instituto no Pará, retorna à sua terra para aprender com o nosso modelo e aplicar boas práticas em outro estado. Isso fortalece a imagem do nosso estado como exemplo nacional.”

Responsável pela gestão do Sergipe Previdência, o presidente José Roberto Andrade destacou os desafios enfrentados e o trabalho coletivo para alcançar a excelência. “O reconhecimento de Sergipe como nível 4 é fruto de muito trabalho e ambição. Enfrentamos o desafio de mostrar que um estado pequeno pode sim alcançar excelência, e nossos servidores abraçaram essa missão. Agora, buscamos ainda mais: ser o primeiro Instituto do Brasil a conquistar a certificação ISO 9000”, afirmou.

Com 144 anos de existência, a previdência pública de Sergipe passa por um momento de consolidação e modernização, sempre com foco na sustentabilidade do sistema e na prestação de serviços de qualidade aos segurados.

“Nosso objetivo é deixar um legado sólido para os próximos 144 anos. Quem ganha com tudo isso é a população sergipana. Um instituto forte garante aposentadorias mais seguras e uma gestão responsável do futuro de milhares de servidores”, concluiu José Roberto.

O deputado Luciano Bispo (PSD) também participou e enalteceu a atual posição da Previdência de Sergipe. “Com a certificação nível 4, fica comprovado que Sergipe e a Assembleia Legislativa acertaram ao realizar, há alguns anos, a Reforma da Previdência. O presidente Washington, do Pará, veio a Sergipe justamente para entender como conduzimos esse processo e os benefícios que ele trouxe para o Estado e para o nosso sistema previdenciário. Hoje, a Previdência representa um custo de R$ 1,4 bilhão por ano. Se não tivéssemos feito a reforma há quatro ou cinco anos, esse valor já ultrapassaria os R$ 2 bilhões. Portanto, a decisão foi correta e responsável. Washington veio acompanhado de José Roberto para conhecer o caminho que trilhamos”, declarou.

Fotos: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo