Jeferson recebe a visita do prefeito eleito de Estância, André Graça

Na manhã desta terça-feira, 29, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu, na sede do Poder Legislativo, a visita de cortesia do prefeito eleito de Estância, André Graça (PSD).

O gestor público foi eleito no primeiro turno das eleições municipais e assumirá a prefeitura de Estância pelos próximos quatro anos.

Durante o encontro, André Graça demonstrou satisfação em contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município e enfatizou que, a partir de agora, buscará apoio de aliados e amigos para cumprir os compromissos assumidos na campanha eleitoral.

“Viemos à Assembleia para dialogar com o presidente Jeferson Andrade, que prontamente reuniu alguns deputados para discutirmos o fortalecimento dos recursos destinados a Estância a partir de 2025. Exerci dois mandatos como vereador, fui vice-prefeito, e agora estarei como prefeito. É o momento de colocar em prática tudo o que aprendemos e já vínhamos praticando. Agradeço ao povo de Estância pela confiança”, declarou André Graça.

Presenças

Além do presidente, participaram da visita de cortesia os deputados do PSD, Jorginho Araújo e Maisa Mitidieri, e o deputado Kaká Santos, do União Brasil. André Graça esteve acompanhado pelo diretor-presidente interino do Detran-SE, Marcos Fernando Silva Andrade.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo