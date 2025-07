JEFERSON DEFENDE QUE RECURSOS APROVADOS IRÃO GARANTIR INVESTIMENTOS NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Nesta quinta-feira (17), os deputados do Poder Legislativo de Sergipe se reuniram em Comissões e em Plenário para votar importantes projetos — de autoria do Executivo, Judiciário e dos Parlamentares, totalizando 37 projetos presenciados. Entre as proposituras, destaca-se a aprovação de recursos que serão aplicados em iniciativas destinadas a tornar o Estado de Sergipe mais atrativo para investidores e, também, a melhorar os serviços ofertados à população.

Ao todo, quatro Projetos de Lei que autorizam o Governo do Estado a contratar operações de crédito junto a instituições financeiras nacionais e internacionais foram apreciados e aprovados pela Casa Legislativa. Dois dos projetos, o Progestão e o Profisco, têm como foco a transformação da máquina pública.

O Progestão-SE, no valor de até US$ 41,8 milhões (cerca de R$ 232 milhões), financiado pelo Banco Mundial (BIRD), visa modernizar a gestão financeira, fiscal e patrimonial do Estado. A proposta inclui a implantação de sistemas inteligentes para o controle de pessoal ativo e inativo, compras públicas, previdência, planejamento e orçamento, além da racionalização dos gastos nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Já o Profisco III-SE, no valor de até US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 334 milhões), patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como foco o fortalecimento da administração tributária e da gestão fiscal. O projeto busca preparar Sergipe para os desafios da nova Reforma Tributária, com investimentos em digitalização, interoperabilidade de sistemas, aumento da arrecadação própria e mais transparência na gestão pública.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), destacou que os recursos serão direcionados para melhorar a qualidade dos serviços, auxiliando o Governo a otimizar os investimentos e impulsionar o desenvolvimento do estado. Ele adiantou que os valores ainda passarão por trâmites, inclusive pelo Senado, e só retornarão ao Poder Executivo após cerca de mais de um ano e meio de tramitação.

“Com a autorização para as contratações das operações de crédito, o Governo dará continuidade aos trâmites e negociações com os outros órgãos e bancos envolvidos, buscando efetivar a liberação dos recursos. Os pedidos são incorporados à carteira de projetos da União e encaminhados para a aprovação do Senado. Depois dessa aprovação, o Estado poderá finalmente assinar os contratos com os bancos internacionais. Cumpridas todas as etapas, a previsão é que os recursos sejam liberados no prazo de até 18 meses após a aprovação feita pela Alese”, explicou Jeferson Andrade.

O presidente também defendeu que a contratação dos financiamentos seguirá critérios técnicos e legais, respeitando a capacidade de endividamento e o espaço fiscal do Estado. “A situação do nível de endividamento de Sergipe é confortável e histórica. Atualmente, é de 4,54%, o que coloca o estado como o nono entre os estados menos endividados do país. O Senado estabelece o limite de 200% da Receita Corrente Líquida (RCL) para esse indicador”, asseverou.

Sobre esse cenário, a dívida líquida — que representa o saldo entre a dívida total do Estado e a disponibilidade de caixa — atingiu R$ 722 milhões no primeiro quadrimestre deste ano, o que representa uma queda de cerca de R$ 1 bilhão em relação ao quadrimestre anterior.

Etapas para liberação dos recursos

Para os empréstimos com bancos internacionais, as operações precisam ser aprovadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que analisará a capacidade de pagamento do Estado com base em critérios como limites de endividamento, adimplência com o Governo Federal e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após essa etapa, os pedidos serão encaminhados à Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), vinculada ao Ministério do Planejamento, que avaliará se estão alinhados às prioridades do Governo Federal. Somente depois disso, os projetos seguirão para a aprovação do Senado.

Após essa última etapa, o Estado poderá assinar os contratos com os bancos internacionais. Cumpridos todos os trâmites, a previsão é que os recursos sejam liberados em até 18 meses após a aprovação pela Alese.