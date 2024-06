JF/SE DETERMINA INCLUSÃO DE NOVA CHAPA NA ELEIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS EM SERGIPE

Uma decisão da última quarta-feira, 29, assinada pelo juiz federal Edmilson da Silva Pimenta determinou a inclusão da chapa ‘Inova Creci’ nas eleições do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 16ª região – Sergipe (Creci/SE) para o triênio 2025/2027. O pleito, que está marcado para a próxima terça-feira, 4, contava somente com uma única chapa, formada pela atual gestão da entidade.

A chapa ‘Inova Creci’ é opositora à atual gestão do Conselho. Ela é composta por 54 membros, entre eles, os corretores Bruno Fraga, Gilson Rodrigues, Alba Nobre e Anderson Ramos, atual presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE).

Após ter a inscrição indeferida, porque, segundo o Creci/SE, não possuía os pré-requisitos de elegibilidade, a chapa ‘Inova Creci’, por meio do representante legal, Bruno Fraga, acionou a Justiça Federal. Ele destacou que havia exigências não previstas em lei, assim como, irregularidades no processo. Depois de analisar o pedido, o juiz federal Edmilson da Silva Pimenta determinou ao Creci/SE e ao Conselho Federal de Corretores de Imoveis (Cofeci) a inclusão da chapa concorrente no pleito.

“Nosso sentimento é de indignação, pois em quase todo Brasil, outras chapas são impedidas de concorrer e a eleição sempre acontece com chapa única. Aqui em Sergipe, por exemplo, um corretor passou quase 20 anos na presidência. É preciso garantir um processo justo e democrático. A nossa intenção de participar no pleito visa conquistar a oportunidade de lutar em prol da categoria, de trazer melhorias e valorização”, destacou Anderson Ramos.

Por NV Comunicação