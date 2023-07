JFSE passa por correição presencial do TRF5 entre os dias 10 e 14 de julho

A Corregedoria Regional da Justiça Federal da 5ª Região (JF5) iniciou, no último dia 26 de junho, os trabalhos de correição previstos para o biênio 2023-2025. As atividades, que são coordenadas pelo desembargador federal Leonardo Carvalho, começaram na Justiça Federal em Sergipe (JFSE), com a análise dos processos eletrônicos. A primeira parte do cronograma foi concluída na última sexta-feira, 30.

Os trabalhos serão retomados na JFSE a partir do dia 10 de julho, com a correição de forma presencial, que se estende até o dia 14. O objetivo das correições é verificar a regularidade do funcionamento e distribuição da Justiça, inclusive no que diz respeito às atividades administrativas, sendo adotadas, quando necessário, as medidas adequadas à eliminação de erros, omissões ou abusos.

Com informações do TRF5.