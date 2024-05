Justiça Federal promove workshop entre os dias 3 e 7 de junho em Sergipe

: Cooperação, simplicidade e celeridade” no dia 6 de junho

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) promove o workshop “Diálogos Previdenciários: cooperação, simplicidade e celeridade”. O evento acontecerá no dia 6 de junho, durante a Semana Nacional do Juizado, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre os dias 3 e 7 de junho, com programação completa a ser divulgada em breve.

A temática tem sido bastante debatida no Judiciário brasileiro, especialmente desde a aprovação, pela ministra Rosa Weber, à época presidente do CNJ, da Recomendação nº 144 de 25/08/2023, que sugere a utilização de linguagem simples, clara e acessível. Já em dezembro de 2023, durante o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o atual presidente do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, conclamou toda a Justiça a aderir ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.

O workshop, organizado pela Escola da Magistratura Federal – Núcleo Sergipe (Esmafe/SE), contará nos painéis com expositores da advocacia pública e da advocacia privada, além do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O objetivo do evento é, também, identificar problemas e pensar soluções relacionadas aos Juizados Especiais Federais no estado.

Fonte JF/SE

