João Daniel destina emenda de R$ 1,3 mi para o turismo no Vale dos Mestres em Canindé do São Francisco

O deputado federal João Daniel (PT-SE) esteve no município de Canindé de São Francisco no início desta semana para uma reunião com setores da sociedade civil e entidades com o objetivo de detalhar os primeiros passos da execução do projeto de revitalização do Vale dos Mestres. O projeto é fruto de uma emenda do deputado orçada em R$ 1,3 mi (Um milhão e trezentos mil reais).

O encontro que contou com a presença do secretário de estado do Turismo, Marcos Franco, da secretária municipal do Turismo, Tereza Raquel, e de membros da ONG Centro da Terra, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Movimento Sem Terra (MST), foi espaço para um grande debate sobre as nuances que envolvem o projeto, principalmente aquelas relacionadas à preservação ambiental e social daquela região.

“Queremos construir ali um turismo comunitário, que cuide do meio ambiente, que preserve a natureza e o patrimônio histórico, valorizando as pessoas e as comunidades da região. O Vale dos Mestres é um espetáculo natural do nosso estado e que merece uma atenção especial dos representantes da sociedade. No que depender de mim, para além da emenda já destinada, estarei a disposição para colaborar”, disse o deputado João Daniel.

Em maio deste ano, o parlamentar já havia se reunido com a então ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afim de explicar o potencial do vale para uma revitalização e preservação com vistas a promover um turismo ambiental responsável e seguro.

Vale dos Mestres

O Vale fica situado na divisa entre os estados de Sergipe, da Bahia e de Alagoas e é conhecido por ser uma das trilhas naturais mais belas do Estado de Sergipe, margeando o Rio São Francisco e contando com uma pequena baía situada ao final da trilha.

A trilha é formada por grandes rochas, chão de areia, vegetação densa e diversificada e pontos de acúmulo de chuvas. No local é possível encontrar diversas pinturas rupestres, datadas em até 3.000 anos de idade.

Texto e imagem assessoria