JOÃO DANIEL É RECONHECIDO COMO “DEPUTADO DE SERGIPE MAIS BEM AVALIADO” NO PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO

O deputado federal João Daniel (PT) foi destacado como “O deputado de Sergipe mais bem avaliado” no Prêmio Congresso em Foco 2024, obtendo o primeiro lugar entre os deputados sergipanos e o terceiro lugar geral da bancada no Congresso. A premiação é resultado da votação popular que elegeu os “Melhores da Câmara” entre centenas de parlamentares em todo o país. Este reconhecimento destaca o compromisso contínuo do parlamentar com o povo sergipano e reafirma sua dedicação à justiça social, à classe trabalhadora e a um Sergipe mais justo e igualitário para todos.

Além da vitória na votação popular, João Daniel também foi indicado em outras categorias do “Júri Especializado”, que avalia os melhores deputados em áreas específicas. Ele concorreu nas categorias de apoio à Indústria, promovida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Cidades Inteligentes, oferecida pelo Ibrachina; e Clima e Sustentabilidade, atualizado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS).

O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras (PT) em Sergipe também foi destaque na premiação do Congresso em Foco. Na bancada sergipana, além do deputado João Daniel, seu companheiro de partido, o Senador Rogério Carvalho foi reconhecido como o melhor senador.

“A vitória no Prêmio Congresso em Foco é uma prova do trabalho árduo e da dedicação de nossa equipe e de todos que acreditam em um Sergipe melhor. Continuaremos firmes em nossa missão de promover justiça social e fortalecer as políticas públicas que beneficiam nosso estado e nossa gente”, afirmou João Daniel.

O reconhecimento no Prêmio Congresso em Foco é um marco significativo na trajetória de João Daniel e do Partido dos Trabalhadores em Sergipe. Este prêmio consolida ainda mais o PT como o partido com o maior compromisso com o desenvolvimento social e sustentável, com a implementação de políticas públicas eficazes e com a defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora.

“É uma confirmação da luta contínua e da dedicação em promover justiça social e igualdade para todos e todas, reafirmando o compromisso do parlamentar representando Sergipe na luta por um Brasil mais justo e solidário”, completou o deputado.

