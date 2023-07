João Daniel entrega tratores e equipamentos para fortalecer a agricultura familiar

O deputado federal João Daniel esteve na manhã desta quinta-feira, 20, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, em Aracaju, para o ato de entrega de tratores e equipamentos agrícolas para dezesseis entidades de quatorze municípios sergipanos.

João Daniel falou sobre a emenda parlamentar destinada aos agricultores. “Todos estes tratores beneficiarão cooperativas, associações, prefeituras, na produção da agricultura familiar em áreas de assentamento e comunidades quilombolas. O nosso mandato, junto com o governo do presidente Lula, tem o compromisso de fortalecer a organização popular e a produção de alimentos saudáveis”.

Já receberam seus equipamentos entidades de Poço Redondo, Simão Dias, Japoatã, Canindé de São Francisco, Estância e Feira Nova. Os municípios de Pirambu, Gracho Cardoso, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Gararu e Amparo de São Francisco estão em fase de liberação de documentos e visita técnicas nas comunidades, para na sequência serem contemplados.

Iraildo Alves Feitosa, presidente da Associação do Assentamento Agrícola Onalicio Araújo Barros, em Estância, falou sobre como o recebimento do trator e da grande agrícola vão beneficiar a comunidade. “Esse trator vai ajudar bastante na nossa agricultura. A gente dependia do trator da prefeitura e é muita gente pra atender, às vezes, ficávamos sem conseguir plantar. Foi aí que

nós apresentamos nossa dificuldade para o deputado que atendeu nossa demanda com essa emenda que vai ajudar muito a gente lá”.

O vereador Artur do PT também falou sobre a entrega do veículo e agradeceu o deputado, “A comunidade, o deputado federal João Daniel e toda a região estão de parabéns, já que esse trator não servirá somente para a comunidade Analício, mas para toda a região, ajudando muito os agricultores e todos que produzem agricultura familiar”, completou.

Fonte e foto assessoria