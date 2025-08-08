Joaquim da Janelinha destaca avanço das obras da Praça do Francão no Augusto Franco

Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju, nesta semana, o vereador Joaquim da Janelinha fez um balanço sobre as obras da Praça do Francão, no Conjunto Augusto Franco, uma das principais áreas de lazer e esporte da região.

Joaquim lembrou que, ainda na gestão passada, destinou uma emenda impositiva no valor de R$ 400 mil para o espaço, mesmo sabendo que o valor total da obra ultrapassava os R$ 2,4 milhões. Segundo ele, o então prefeito Edvaldo Nogueira reconheceu a importância da demanda e deu início à obra, que hoje recebe continuidade pela atual gestão.

“A Praça do Francão é uma obra muito esperada pela comunidade. Lá teremos uma nova quadra poliesportiva, uma quadra de beach tênis, parquinho para as crianças e a revitalização completa do campo, que receberá grama natural. Está praticamente tudo pronto, só aguardando a melhoria do tempo para finalizar a grama”, explicou Joaquim.

O vereador também destacou a atuação da prefeita Emília Corrêa, que já dialoga com sua equipe sobre outras praças do bairro. “Tive uma reunião com a prefeita, que prontamente chamou a Emurb para tratar das demais praças do Conjunto Augusto Franco. Falamos da praça da delegacia, da praça do Isabela, do final de linha, entre outras. A gestão tem sido muito solícita”, pontuou.

Além da Praça do Francão, Joaquim lembrou ainda da Praça da Juventude, também iniciada na gestão passada e que segue em andamento. Para ele, ambas são símbolos de transformação urbana e social para a comunidade.

Foto: Luanna Pinheiro