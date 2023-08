Joaquim da Janelinha faz jus a sua nova missão como secretário

Mesmo ainda nos primeiros dias de trâmites e adequações enquanto Secretário de Articulação Política e das Relações Institucionais de Aracaju, escolhido pelo prefeito Edvaldo Nogueira, Joaquim da Janelinha já está movimentando a sua nova sala instalada na prefeitura – local o qual já recebeu a maioria dos amigos parlamentares, alguns colegas secretários, e até mesmo, a visita do próprio Edvaldo.

Joaquim também acompanha a maioria da agenda de Edvaldo, principalmente as entregas de obras e benefícios ao povo aracajuano. “Pra mim é sempre motivo de muita alegria e satisfação me fazer presente. Olhar nos olhos da população, presenciar o compromisso que foi assumido através da gestão sendo concretizado, nos faz acreditar ainda mais que estamos no caminho certo”, enfatizou Joaquim, que disse também já receber entidades e associações em seu gabinete.

“Já recebemos o presidente da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe (Arcrese), Elves Cavalcante, para discutirmos melhorias voltadas aos pacientes renais crônicos, por exemplo. Também já recebemos representantes dos times ‘Farolândia Futebol Clube’, ‘Guerreiros Futebol Clube’ e Associação de Moradores para tratarmos sobre o projeto e o início da obra da Praça do Francão”, pontuou.

Ainda segundo o secretário, nesse novo momento, a ideia é ser mantido o diálogo com todos em busca de melhorias para as comunidades em geral e assim continuar o seu trabalho que já era de fazer o elo entre as comunidades e o Poder Executivo. “A partir de agora, esse trabalho será ampliado,

melhorando ainda mais a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, assim como a relação da pasta com as associações e com as comunidades”, finalizou.

Texto – Monique Costa

Foto – Arthur D’Avila