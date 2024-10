Joaquim da Janelinha se destaca por atuação ética e proativa

Após sua reeleição, o vereador Joaquim da Janelinha participou de diversas entrevistas ao longo da última semana. Em suas declarações, ele reforçou o compromisso de fortalecer ainda mais os laços com as comunidades que o apoiaram ao longo do seu primeiro mandato e ampliar seus projetos sociais para mais bairros de Aracaju.

Joaquim obteve 4.804 votos no recente pleito, posicionando-se como o 6º vereador mais votado e o 1º do PDT. O resultado reflete o reconhecimento por seu trabalho incansável dentro do conjunto Augusto Franco, local onde ele nasceu e lutou para levar recursos. Ele também expandiu suas ações, levando muitas melhorias para áreas carentes de Aracaju, como a comunidade Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria.

Durante o seu primeiro mandato, Joaquim destacou-se como terceiro secretário da Mesa Diretora, presidiu a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e também integrou a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal. Por convite do prefeito Edvaldo Nogueira, Joaquim atuou por dez meses como Secretário de Articulação Política e Relações Institucionais, retornando ao mandato de vereador em março de 2024.

Joaquim vê sua reeleição como um reconhecimento de que está no caminho certo. “O crescimento nos demais bairros foi decisivo para nossa vitória. Não perdi praticamente nenhum voto no Augusto Franco, o que mostra a confiança da população no nosso trabalho. Meu foco seguirá sendo a vereança, buscando recursos e melhorias para as comunidades”, afirmou o vereador.

Entre os projetos que Joaquim pretende expandir, o Projeto Mais Saúde dentro dos bairros é uma de suas prioridades. Além de promover a saúde física, a iniciativa também cuida da saúde mental e já está em execução no conjunto Augusto Franco, Paraíso do Sul e no bairro São Conrado. Joaquim mantém também grupos de capoeira e kickboxing para os jovens, além de realizar ações durante o Carnaval com blocos de rua, no São João, no Dia das Crianças e no Natal Solidário.

“O meu compromisso é continuar sendo um vereador presente, sempre ouvindo as demandas da população e servindo como elo entre as comunidades e o poder executivo. A política é, acima de tudo, um instrumento de transformação de vidas, e eu tenho o dever de honrar a confiança que os aracajuanos depositaram em mim”, finalizou.