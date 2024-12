Jorginho Araújo elenca realização de obras pelo Governo de Sergipe

“Faço o registro de uma semana extremamente importante e histórica para o nosso estado, através de ações do Governo do Estado de Sergipe e eu já começo parabenizando o governador Fábio Mitidieri, pois na última segunda-feira, 16 foi dada ordem de serviço e vários parlamentares participaram para o início das obras para o início das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, uma obra estruturante, a maior obra urbana da nossa capital desde a construção da ponte Construtor João Alves, e que vai sem dúvida nenhuma, ajudar na mobilidade urbana da nossa capital, ligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, desafogando o trânsito da nossa capital. Uma obra de mais de 318 milhões de reais”, observa.

Jorginho Araújo ressaltou que na última terça-feira, 17, o Governo do estado inaugurou mais obras no interior. “No dia de ontem tivemos mais obras inauguradas no município de Areia Branca, ligando o Cafuz ao Povoado Pedrinhas e à tarde obras do Programa Acerela Sergipe e do Pró-Rodovias foram autorizadas a terem o seu início, totalizando quase 60 milhões reais. São obras importantes como a da macro-drenagem da estrada velha do município de Riachuelo, como a reforma do Mercado de Tomar do Geru. E dentro do Pró-Rodovias, a recuperação da rodovia que liga Feira Nova ao município de Graccho Cardoso e também da rodovia de acesso ao município de Cumbe”, elenca.

O parlamentar também destacou o anúncio quanto a implantação da Universidade Estadual em Sergipe. “Mais uma iniciativa do governador Fábio Mitidieri e sem dúvida nenhuma vai entrar pra história do nosso estado, que realmente já merece uma universidade estadual e hoje, mais um fato histórico será registrado com a assinatura de contrato de concessão parcial dos serviços da Deso com a empresa Iguá Saneamento”, comemora.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza