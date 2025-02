Jorginho Araujo participa de entrega de equipamentos ao projeto Estrelas do Mar

O deputado estadual pelo PSD acompanhou a ação realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

O Governo do Estado entregou novos equipamentos para o banho assistido realizado pelo projeto Estrelas do Mar, iniciativa filantrópica que visa trabalhar a inclusão de pessoas com e sem deficiência por meio da prática do bodyboarding, que acontece em Aracaju. Na ocasião, foram entregues duas cadeiras anfíbias e oito pranchas de bodyboarding. O material foi adquirido por intermédio de uma emenda do deputado estadual Jorginho Araujo destinada à Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), responsável pela compra e entrega dos materiais.

No ato, o deputado reforçou a importância do projeto na vida de tantas pessoas, além de ressaltar o compromisso do Governo com a causa. “Vir ao Estrelas do Mar é sempre inspirador. Muitos chegaram aqui pela primeira vez sem tomar um banho de mar ou fazer uma atividade física, e tiveram essa oportunidade pela iniciativa. Agradeço a todo o Governo do Estado pela execução da emenda, e espero que possamos continuar ajudando esse projeto que transforma vidas”, explicou Jorginho.

A secretária de Estado do Esporte, Mariana Dantas, ressaltou a importância da iniciativa nas vidas de tantas pessoas, e a força do esporte como motor de inclusão social. “Não é só um banho de mar: estamos falando de pessoas com deficiência, que já têm muitas dificuldades no dia a dia. Proporcionar a elas um momento de lazer e uma oportunidade de estar com a natureza, com a família e amigos, é muito louvável. Tentamos sempre fomentar essa parceria entre a inclusão social e o esporte. Por meio do esporte, ela tem outras oportunidades de socializar, mostrar que aquilo não é limitação para superar obstáculos”, disse a gestora.

O projeto Estrelas do Mar é capitaneado pelo sargento Byron Virgílio, vereador por Aracaju. Ao longo dos 13 anos de história, o programa foi abraçando pessoas com diversas deficiências, como autismo, paralisia cerebral, síndrome de down e microcefalia. Realizado aos sábados, o projeto recebe novos beneficiários toda semana. “Agradecemos ao Governo do Estado e ao deputado e amigo Jorginho Araujo por acreditar no nosso projeto. Hoje temos parte dos nossos equipamentos sendo renovados, proporcionando mais conforto e qualidade nas ações do Estrelas do Mar. O desgaste dos equipamentos aqui é muito constante, por conta da maresia e do sol, e esse aporte nos dá uma boa continuidade”, pontuou Byron Virgílio, idealizador da causa.

Ao todo, o projeto atende 193 pessoas de todo o Estado e a entrega foi comemorada pelos beneficiários. Cássio Alexandre da Costa Ramalho, de 12 anos, é atendido pelo programa há cerca de um ano, e ficou feliz ao ver o projeto que transformou a sua vida recebendo um importante investimento. “No começo da minha doença, quando me tornei cadeirante, apenas ficava em casa sem fazer nada. Descobri o esporte e o projeto, e foi muito importante para mim. Eu gosto muito de estar aqui. Esses materiais novos vão nos ajudar bastante, porque as anteriores já estavam com problemas. É muito legal ver isso”.

