Jorginho destaca anúncio da Petrobras para investimentos em Sergipe

Nesta quarta-feira (16) o deputado Jorginho Araújo (PSD), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para destacar o lançamento do edital da Petrobras para a contratação das plataformas do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), previsto para ocorrer entre o final de outubro e o início de novembro. A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, anunciou que o novo edital será apresentado ao mercado após a avaliação de um modelo mais eficiente para a contratação das unidades de produção.

“O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, destacou que o novo formato do edital é um sinal positivo, pois o modelo anterior resultou no adiamento da licitação. Com isso, o Seap se aproxima de sua concretização, reforçando as expectativas de desenvolvimento econômico para o estado”, explicou o deputado Jorginho Araújo.

O parlamentar ressaltou ainda que, em o governador Fábio Mitideiri (PSD) e sua equipe se reuniram com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que reafirmou o compromisso da companhia com o prazo do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap).

“No dia 26 do mesmo mês, em evento no Sergipe Oil & Gas, a diretora Sylvia Anjos, confirmou que o prazo do Seap se mantém para 2028, embora o início das operações possa se estender para 2029 devido à necessidade de nova licitação”, destacou o deputado Jorginho Araújo.

Crescimento nacional no setor de serviço

Ainda na tribuna, o deputado Jorginho Araújo repercutiu o crescimento de Sergipe no setor de serviço.

“O setor apresentou uma alta de 10% entre agosto de 2023 e agosto de 2024, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. Esse desempenho supera significativamente a média nacional de 1,7%. Em termos de receita nominal, que mede o valor das vendas, o estado também lidera, com um crescimento de 18% no mesmo período. No acumulado do ano, Sergipe ocupa a 2ª posição no índice de receita nominal, com uma alta de 11,9%, ficando atrás apenas do Amazonas”, afirmou Jorginho Araújo.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos