Jornalista Cícero Mendes lança livro sobre campanhas eleitorais

O lançamento do livro “Construindo Campanhas Eleitorais no Ambiente Digital”, escrito pelo jornalista, publicitário e estrategista eleitoral Cícero Mendes, acontece às 18 horas desse sábado (15).

O evento será no Real Praia Hotel, em Aracaju, durante o encerramento do COMPOL-SE, e promete trazer uma nova perspectiva sobre o papel crucial do Estrategista Eleitoral nas campanhas políticas.

Diferente da maioria dos livros de marketing eleitoral que foca em campanhas, candidatos e estratégias, “Construindo Campanhas Eleitorais no Ambiente Digital” se destaca por abordar, pela primeira vez, o papel do Estrategista Eleitoral. Este profissional é responsável por todo o planejamento da campanha, desde a fase pré-eleitoral até a definição dos caminhos para a vitória do cliente.

“O Estrategista Eleitoral é muito mais do que um marketeiro de campanha. Ele é o profissional que busca reunir todas as informações possíveis sobre a disputa, passando pelo ambiente, eleitores, candidato e adversários. Cada detalhe conta, e nada pode passar em branco”, explica Mendes.

Construir candidatura

O jornalista compara o trabalho do Estrategista Eleitoral ao de um construtor, que é responsável por todas as fases da construção de uma obra, desde a escolha da área até o acabamento. “Em uma campanha eleitoral, esse nível de organização também é imprescindível. É preciso construir uma candidatura para torná-la viável do ponto de vista eleitoral. Vários fatores devem ser estudados para elaborar um planejamento estratégico que diminua os riscos e aumente as oportunidades da candidatura”, destaca o autor.

Cícero espera que seu livro desperte em profissionais da comunicação a possibilidade de atuarem dentro de um mercado altamente promissor, com demanda permanente e que cresce na busca de bons profissionais. “Mais que um aprendizado, que este livro possa ser um divisor de águas para muitos profissionais que querem entrar ou ampliar sua atuação num mercado que necessita de estrategistas focados, verdadeiros líderes de equipes vitoriosas”, conclui o autor.

COMPOL Sergipe

Continuam abertas inscrições para o COMPOL Sergipe – Comunicação Política e Institucional de Sergipe. Realizado em diversas cidades brasileiras, o COMPOL reúne autoridades da comunicação pública, política e institucional do País. O evento é destinado a jornalistas que cobrem política, assessores de imprensa de agentes políticos, jornalistas, profissionais do marketing político e comunicadores em geral, além de políticos e aspirantes à vida pública. As vendas já estão abertas no site – https://www.blueticket.com.br/evento/35133

Foto: Nando Moraes