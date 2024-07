JORNALISTA DIÓGENES BRAYNER, 77 ANOS, ESTÁ INTERNADO, VIVENCIOU HEMORRAGIA INTESTINAL, MAS AVISA: “VOU VOLTAR!”

Por Jozailto Lima

Logo depois dos festejos juninos, os conteúdos da Coluna Plenário, no Portal FaxAju, do jornalista Diógenes Brayner, 77 anos, passaram por algumas instabilidades, o que tem causado estranheza nos leitores dele, por se tratar de um dos jornalistas mais ativos e assíduos do jornalismo político de Sergipe.

Mas isso tem uma explicação bem plausível e humanitária: o velho Brayner está internado no Hospital dos Unimed, em Aracaju, dando prosseguimento ao tratamento de saúde em virtude do infarto que sofrera em março deste ano.

Mas está bem com ele, falando e com aquela sua sacra compulsão pelo trabalho. “Eu vou voltar e vou continuar escrevendo”, disse à Coluna Aparte no último domingo, 7, por telefone.

A esposa dele, Renata Brayner, acompanha tudo muito de perto e é quem dá maiores detalhes da situação que agora envolve uma hemorragia intestinal. “Desde a terça-feira da semana passada, dia 2, Brayner fazia revisão dos exames em decorrência do infarto vivenciado antes e na quinta-feira, 4, à noite, começou uma hemorragia intestinal”, informou Renata.

“Estamos com ele internado no Hospital da Unimed. Primeiro, os médicos tiveram que acalmar a hemorragia. Mas só estancou porque foram suspensos os anticoagulantes que ele estava tomando em decorrência do problema cardíaco”, disse Renata.

“Ele perdeu muito sangue em virtude dessa hemorragia e os médicos estão aguardando que ele se recomponha para poder submetê-lo a uma colonoscopia para detectar com segurança onde é o problema hemorrágico, se no intestino, se no estômago. Isso está previsto para esta terça-feira, dia 9”, disse Renata.

“Nós, eu e Brayner, estamos achando que esta semana, de 8 a 15, ele ainda não vá escrever para a Coluna Plenário, porque tem todo o processo do tratamento de algo que seja detectado nestes exames. Mas ele está bem estabilizado e vai voltar, sim, com a fé em Deus. Ainda sem os devidos exames, os médicos estão achando que ele tem diverticulite e que tudo isso pode ser consequência de uma inflamação lá, ou algum pólipo. Ele fez antes todos os exames de sangue e graças a Deus não acusou nada”, informa Renata.

José Diógenes Menezes Brayner nasceu no dia 17 de janeiro de 1947 em Petrolândia, no Estado de Pernambuco. Ele é filho de Arlindo Brayner de Lima e de Leolinda Menezes Brayner, é pai de quatro filhos e está em Sergipe desde 1982, onde no jornalismo já foi e fez de um tudo, sempre causando.