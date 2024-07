Apesar de muitas informações em off acumuladas, o jornalista Diógenes Brayner continua hospitalizado, em razão da hemorragia intestinal que está sendo investigada que quase o levou à morte.

Através dos bons cuidados da equipe do hospital da Unimed, o jornalista responde positivamente ao tratamento e em breve retornará às suas informações exclusivas na coluna Plenário, trazendo os bastidores do movimento político do Estado.