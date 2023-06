José Carlos Machado destaca importância do Canal de Xingó e avalia como segurança hídrica para Sergipe

As obras da BR 101 (trechos norte e sul), a duplicação da BR 235 (entre Aracaju e Itabaiana) e o Canal de Xingó foram a pauta principal da entrevista concedida nesta sexta, 23, pelo ex-deputado federal e empresário José Carlos Machado ao Programa Transamérica Notícias, apresentando por Luiz Carlos Focca na rádio Transamérica FM em Aracaju.

“O trafego de veículos mais que duplicou na BR 235. E esse aumento do trafego impõe naturalmente a necessidade da duplicação. São mais de 12 mil veículos diários. O fundamental agora é a união da bancada federal junto ao governador do estado para impor ao presidente Lula, ao ministro dos transportes a necessidade dessa obra”, avalia Machado.

Asfaltamento

Machado ressaltou sua luta para o asfaltamento entre Carira/SE e Juazeiro/BA. “Essa obra é uma realidade. A BR 235 está asfaltada de Aracaju até Juazeiro; e segue até São Raimundo Nonato/PI. E com a conclusão dessa obra mudou a realidade da região”, relembrou o ex-vice-governador.

Canal de Xingó

Sobre o Canal de Xingó, Machado lembrou que tudo começou na gestão do ex-governador João Alves Filho. “As obras do Canal Xingó, com captação de água em Paulo Afonso IV vai custar R$ 2,5 bilhões. A captação em Xingó seria um canal sergipano. E esse canal que está projetado são dois terços em território da Bahia e um terço em Sergipe”, comentou Machado que reconhece como uma obra muito importante que garantirá a segurança hídrica para o estado.