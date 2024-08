José Lima dos Santos, artista de arte sacra, passa a ser cidadão sergipano

Título de cidadania foi proposto pelo deputado estadual Paulo Júnior e entregue aos familiares do artista, já falecido_

Conhecido por suas pinturas sacras, José Lima dos Santos passa a ser oficialmente cidadão sergipano com a entrega de título de cidadania (in memoriam) proposto pelo deputado estadual Paulo Júnior (PV).

Nascido no Distrito de Altamira – Conde – Bahia, José Lima é considerado um dos maiores expoentes da pintura sacra no Brasil, em especial, no gênero de interiores de igreja. Seminarista até os 18 anos, não tendo vocação para a vida eclesiástica, deixou o direito Canônico e a liturgia para aprimorar suas habilidades artísticas. Com o Mestre Aldo Mezzedini desenvolveu a pintura decorativa de igrejas e, na Escola de Belas Artes da Bahia, foi estudar com o renomado Mestre Presciliano Silva a pintura de telas.

As cidades sergipanas de São Cristóvão, Laranjeiras e Estância estão retratadas em suas obras, eternizando a história da religiosidade no estado. “Conheci a obra de José Lima pela paixão que ele tinha por minha cidade, São Cristóvão. Seu trabalho é um registro histórico, cultural e religioso de Sergipe e do catolicismo na formação de nosso estado. Homenageamos seu trabalho e seu amor pela nossa terra com esse título. Um baiano de berço, carioca de profissão e sergipano por amor e por direito”, discursou.

