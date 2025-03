Jucese promove 2º Workshop Mulheres de Negócios e celebra o empreendedorismo feminino

O Governo de Sergipe, através da Junta Comercial do Estado (Jucese), realizará o “2º Workshop Mulheres de Negócios”, um evento criado para homenagear e incentivar as mulheres empreendedoras do estado. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 26 de março, das 14h às 18h, no Auditório do Memorial de Sergipe, na Orla de Atalaia, e contará com o apoio da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-Se)

Com o objetivo de valorizar e inspirar empreendedorismo feminino, o workshop visa promover um espaço único para trocas de experiências, aprendizado e reconhecimento da força, resiliência e determinação das mulheres de negócios em Sergipe.

A presidente da Jucese, Nayara Brito, destaca que “através dessa iniciativa, a Jucese reforça o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Estado de Sergipe, incentivando a participação ativa das mulheres no mundo dos negócios. As palestras foram escolhidas para oferecer insights e ferramentas práticas que possam impulsionar os negócios e auxiliar no enfrentamento dos desafios cotidianos, as inscrições encerraram em 48 horas com 180 vagas preenchidas.”

Programação:

14h – Credenciamento

14h20 – Abertura

14h40 – Palestra de Nataly Lima: “Não Seja Apenas Mais Uma: Como Construir um Marketing Estratégico e se Tornar a Primeira Opção na Mente do Seu Cliente”

15h40 – Bate-Papo com Neidieli Silva: Renda Irlandesa (SEPM)

16h – Coffee Break

16h30 – Palestra de Marina Farias: “Mulheres que Lucram: O Segredo para uma Vida Rica”

17h30 – Palestra: Caso de Sucesso de Michelle França: Ânimma Centro de Beleza

18h30 – Encerramento

Texto e foto assessoria