Júlio de Marcos Santana será empossado hoje prefeito de São Cristóvão

No dia em que o município de São Cristóvão celebra seu 435º aniversário, a cidade dará início a gestão de um novo prefeito. Júlio de Marcos Santana (União Brasil) e sua vice, Gedalva Umbaubá (PT), serão empossados nesta quarta-feira (1º) para o mandato 2025-2028, sucedendo Marcos Santana, que comandou a cidade durante os últimos dois mandatos (2017-2024).

A cerimônia de posse terá início às 17h30, na Praça São Francisco, com uma missa em Ação de Graças em celebração ao aniversário da cidade e pela vitória de Júlio e Gedalva nas eleições. Em seguida, às 19h30, acontecerá a sessão solene de posse, quando Júlio assumirá oficialmente o cargo de prefeito, com a transmissão da faixa pelo atual prefeito, Marcos Santana.

Após a solenidade de posse, será realizada a cerimônia de anúncio do novo secretariado municipal, que irá integrar a equipe de governo de Júlio a partir de 2025, dando continuidade aos projetos de desenvolvimento que marcaram sua trajetória política.

Posse dos Vereadores

A posse dos 17 vereadores eleitos ocorrerá às 16h, na Câmara Municipal de São Cristóvão, onde também será eleita a nova Mesa Diretora da Casa Legislativa.

Perfil do novo prefeito

Júlio Nascimento Júnior, de 48 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 2000. Nascido em Salvador (BA), é filho de mãe baiana e pai sergipano. Solteiro e pai de dois filhos, João Marcos e Caio, Júlio tem uma carreira consolidada tanto no setor privado quanto no público.

Antes de ser eleito prefeito, ele acumulou vasta experiência como secretário de Infraestrutura de São Cristóvão, coordenando projetos de grande impacto que transformaram a infraestrutura da cidade, com destaque para pavimentação, mobilidade urbana e revitalização de áreas públicas. Também atuou como gerente de obras e responsável técnico em grandes construtoras e em obras públicas no interior de Sergipe.

Júlio foi eleito com um expressivo apoio popular, conquistando 25.872 votos (53,74%), o maior número já registrado na história da cidade. Sua eleição contou com o respaldo do atual prefeito Marcos Santana e do deputado estadual Paulo Júnior, consolidando sua imagem como líder comprometido com o progresso de São Cristóvão.

Programação da solenidade

17h30: Missa em Ação de Graças

19h00: Sessão Solene de posse do Prefeito e Vice-Prefeita

19h30: Solenidade de transmissão de cargo

20h00: Posse do Secretariado Municipal

Foto: Heitor Xavier