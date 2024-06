Junho Vermelho: Lei aprovada na AL estimula doação de sangue

Junho Vermelho: Lei aprovada na Alese estimula a doação de sangue

A campanha denominada Junho Vermelho tem por finalidade estimular as doações de sangue. Em Sergipe, celebra-se no período de 13 a 17 de junho, a Semana Estadual de Doação de Sangue. A data foi instituída após a sanção da Lei nº 8776/2020, aprovada na Assembleia Legislativa (Alese). A iniciativa é do deputado Luciano Pimentel (PP).

O texto da lei informa que a Semana Estadual de Doação de Sangue, que deve ser comemorada, anualmente, na terceira semana do mês de junho e passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do estado de Sergipe. O objetivo é conscientizar a sociedade acerca da importância do ato de doação de sangue; e sensibilizar novos voluntários, de forma a criar um hábito de cultura solidária de doação.

“O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, pode promover, na Semana Estadual de Doação de Sangue, a intensificação de atividades diversificadas visando a promoção da prática de doação de sangue, como a formalização de parcerias para realização de palestras, cursos, seminários, workshop, bem como a realização de campanhas de divulgação para promoção da ação voluntária perante a sociedade”, esclarece a lei.

Como doar sangue

Para doar sangue e salvar vidas, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade; pesar acima de 50 quilos e apresentar nos centros de hemoterapia, um documento com foto, válido em todo o território nacional.

Nunca doar sangue em jejum; fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação; não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; evitar fumar por pelo menos 2 horas antes da doação e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação;

Não podem fazer doação de sangue, as pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; mulheres grávidas ou que estejam amamentando; pessoas expostas à doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, Hepatite, Sífilis e doença de Chagas; usuários de drogas; pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercing em locais não controlados pela Vigilância Sanitária nos últimos 10 meses e quem teve relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativo, nos últimos 12 meses.

As doações podem ser feita no centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), localizada à rua Quinze S/N, com funcionamento das segundas às sextas-feiras, das 7h30 às 17 h e no Banco de Sangue do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS), localizado à rua Guilhermino Rezende, 187, Bairro São José. Aracaju, funcionando de segunda-feira à quinta-feira de 7h às 17h; na sexta-feira até 16h.

Junho Laranja

No mesmo mês é realizada a campanha chamada Junho Laranja tem a finalidade de conscientizar a sociedade quanto a importância de prevenir doenças relacionadas ao sangue, a exemplo da anemia e da leucemia. A campanha foi criada pelo movimento Eu Sou Sangue e incorporada ao mês de junho pela celebração do Dia Mundial da Doação de Sangue, comemorado no dia 14 de junho.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a anemia acomete crianças e adultos, quando o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais, a exemplo do ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas.

A leucemia é um tipo de câncer detectado quando uma célula sanguínea ainda imatura, sofre uma mutação genética se transformando em célula cancerosa. A doença é classificada como câncer dos tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea. Entre os tipos, a leucemia linfoblástica aguda,a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfocítica crônica.

A campanha de prevenção e conscientização da anemia e da leucemia acontece juntamente com a campanha Junho Vermelho, que é dedicada ao incentivo à doação de sangue.

