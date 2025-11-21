Justiça absolve advogado acusado de estupro contra colega de profissão

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) absolveu o advogado Ricardo Almeida, que estava sendo investigado por suspeita de estupro contra Bruna Hollanda, sua colega de profissão. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (20).

O advogado de defesa, Osny Ramos, afirmou que “a tese defensiva sempre foi muito robusta e contundente. Desde o início, deixamos claro que não havia o menor indício do crime alegado pela suposta vítima e, através de prova material do Instituto Médico Legal, era impossível que o meu cliente tivesse praticado o crime”.

Já a defesa de Bruna Hollanda informou que irá recorrer da decisão. “Nossa cliente, vítima de violência sexual, seguirá amparada por nossa equipe e, no prazo legal, recorreremos ao Tribunal, na firme convicção de que a Justiça será restabelecida”.

Relembre o caso

O caso ganhou repercussão em fevereiro de 2024, quando se tornou público que uma advogada havia registrado boletim de ocorrência contra um colega acusando-o de estupro. O crime teria ocorrido em janeiro daquele ano, após um bloco pré-carnavalesco na Avenida Beira Mar, em Aracaju.

Segundo o relato inicial, após oferecer carona à colega, o advogado teria desviado o trajeto e levado a vítima ao seu apartamento. No local, ele teria agido de forma agressiva e cometido o crime.

Alguns dias depois, ela fez exames ginecológicos e o denunciou ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

Na época, a OAB/SE disse que afastou Ricardo do conselho, abriu um processo ético-disciplinar e acolheu a vítima. No entanto, a advogada disse que renunciou ao cargo de conselheira, devido a falta de acolhimento por parte da OAB.