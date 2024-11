JUSTIÇA ACEITA DENÚNCIA CONTRA BOLSONARISTA POR ATROPELAMENTO DE MILITANTE DO PT EM ARACAJU

O juiz Karlos Max Alves, do Tribunal de Justiça de Sergipe, tornou réus nesta quinta-feira (14), os quatro envolvidos no atropelamento de um militante do PT às vésperas das eleições em Aracaju.

Eles responderão por tentativa de homicídio, segundo a denúncia do Ministério Público.

O relatório de indiciamento ainda criticou Flávio por tentar ‘subverter os fatos ao registrar um boletim de ocorrência com uma narrativa inverídica de agressões por barras de ferro e danos ao veículo que não se confirmaram’. Instados a se manifestar, os quatro acusados permaneceram em silêncio em seus depoimentos.

