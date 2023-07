Justiça condena deputado de Sergipe a perda do mandato e inelegibilidade. A sentença saiu dia 6 de julho

Em sentença proferida no último dia 06 de julho, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) acatou denúncia do Ministério Público Estadual e condenou o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) a perda do mandato e inelegibilidade de seis anos por improbidade administrativa, no caso das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa, quando deputado estadual.

A denuncia feita pelo Ministério Público que, por meio das investigações promovidas nos Inquéritos Civis, constatou que as verbas de subvenções repassadas a três associações comunitárias pelo então deputado estadual Gustinho, em 2012 e 2013, não houve apresentação de projetos sociais referentes ao dinheiro destinado, tampouco de documentos relativos à prestação de contas ou mesmo os extratos bancários.

As associações que receberam verbas de subvenções foram: Associação Comunitária e Produtiva Áurea Ribeiro, Associação Comunitária e Produtiva de São José e Associação Comunitária Josefa Evangelista.