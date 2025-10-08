JUSTIÇA CONFIRMA A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO BLINDADO PELA PREFEITURA

A Procuradoria-Geral do Município de Aracaju informa que a Justiça negou o pedido do Ministério Público de Sergipe (MPSE) para suspender o contrato emergencial de locação de um veículo blindado utilizado pela Prefeitura. O MPSE havia solicitado a suspensão do contrato e dos pagamentos, mas a decisão judicial reconheceu que não houve irregularidades nem indícios de superfaturamento no processo.

A contratação emergencial foi realizada de forma temporária, com base em critérios técnicos e de segurança, para garantir a proteção da prefeita Emília Corrêa durante deslocamentos e atividades oficiais.

Paralelamente, a Prefeitura informa que já concluiu o Pregão Eletrônico nº 65/2025, processo regular de licitação para a locação de um veículo com proteção balística de nível III-A. O certame teve ampla participação, com 14 empresas apresentando propostas. A vencedora foi a Unir Locações e Serviços Ltda, sediada em Lagarto. Todos os trâmites seguiram a legislação vigente e foram acompanhados pelos órgãos de controle interno do município.

A Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o uso responsável dos recursos públicos, prestando todos os esclarecimentos necessários à população.

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA