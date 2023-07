Justiça de Sergipe determina afastamento do prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano, por 90 dias

Em decisão divulgada nesta quinta-feira (27), a Justiça de Sergipe determinou o afastamento do prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano de Souza (PT), do cargo pelo prazo de 90 dias, com manutenção da remuneração.

A assessoria do prefeito informou que ele ainda não foi notificado da decisão.

Com a decisão, o vice, Joselildo Almeida Pank, vai assumir a gestão, no entanto, com a fiscalização do Tribunal de Contas. Na decisão a justiça diz que “defiro o pedido de afastamento cautelar do demandado Weldo Mariano de Souza do cargo de prefeito municipal, pelo prazo de 90 dias, sem prejuízo de sua remuneração, contados da data da publicação desta decisão, podendo ser objeto de prorrogação”, disse o juiz Paulo Roberto Fonseca Barbosa.

As informações são de que a determinação acontece dois após Weldo retomar as atividades, depois de quase um mês afastado por motivos particulares.

O prefeito deve regularizar situações referentes as áreas de saúde, educação, transporte e administração do município.

A justiça determinou ainda que ele inclua no orçamento municipal verba suficiente para corrigir irregularidades detectadas nas unidades escolares, bem como adotar medidas para sanar as inadequações. O gestor deve ainda, entre outras coisas, disponibilizar transporte adequado, observando normas de segurança.