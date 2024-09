Justiça determina retirada de propaganda de Yandra contra Emília

O juiz eleitoral Rômulo Dantas Brandão determinou a retirada de uma propaganda eleitoral veiculada pela coligação da candidata Yandra de André (UB), contra Emília Corrêa (PL), em razão de informações falsas e descontextualizadas. A representação apresentada pela coligação “Por Uma Nova Aracaju” provou que a propaganda era uma peça mentirosa, ao acusar Emília de ter aumentado seu patrimônio em mais de 1000% após assumir o cargo de vereadora.

A coligação destacou que tais afirmações estavam baseadas em uma interpretação equivocada dos dados prestados à Justiça Eleitoral. Os valores apresentados no comercial não eram referentes ao patrimônio pessoal da candidata, mas sim ao teto de gastos das campanhas de 2018 e 2020 (deputada federal e vereadora, respectivamente). Ao usar essa estratégia, a propaganda induzia os eleitores a acreditar que a candidata teria enriquecido ilicitamente durante seu mandato, manipulando a percepção pública e distorcendo os fatos.

A decisão do juiz eleitoral considerou que as informações veiculadas eram inverídicas e baseadas em uma interpretação distorcida dos limites de gastos de campanha, o que configurava um risco à integridade do processo eleitoral. Além disso, o magistrado destacou que a continuidade da veiculação da propaganda poderia causar danos irreparáveis à imagem de Emília Corrêa, especialmente considerando o curto período antes das eleições.

Emília Corrêa destacou a importância da decisão para o processo democrático. Criticando, a postura da adversária Yandra de André, que usou do seu tempo oficial no rádio e na TV para difamar a sua imagem. “Essa prática suja, típica da velha política, é um ataque direto não somente a mim, mas a todos os cidadãos e cidadãs de bem que acreditam na ética e na honestidade. É inadmissível que ainda existam pessoas que acham normal agredir, mentir e destruir reputações para alcançar seus objetivos mesquinhos”, disse.

Para Emília, esse tipo de prática é produzido por aqueles que desconhecem o significado de uma vida honrada e honesta, fruto de trabalho árduo e muito esforço. “Aos que tentam me derrubar com mentiras, saibam que minha integridade e meu compromisso com Aracaju são inabaláveis”, ressaltou Emília.

Por Ascom Coligação “Por Uma Nova Aracaju”