JUSTIÇA DETERMINA SUSPENSÃO DAS REDES SOCIAIS DO EX-PREFEITO SUKITA E DA MEGA FM POR DIVULGAÇÃO DE FAKE NEWS

Uma ação movida pelo Diretório Municipal do Partido União Brasil em Capela, través da juíza Claudia do Espírito Santo, da 5ª Zona Eleitoral, determinou a suspensão das redes sociais do ex-prefeito Manoel Messias Sukita, bem como a emissora de Rádio Mega FM, por prática de fake news, propaganda negativa e discurso de ódio.

A magistrada entende que Sukita promoveu propaganda política antecipada negativa, desrespeitando a legislação eleitoral e resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Determino à empresa Google a suspensão dos seguintes perfis: perfil do Facebook, nas redes sociais Instagram acessíveis através dos links: instagram.com/manoelsukita/ e instagram.com/empurramega/ e perfil do Google, na rede social Youtube, acessível através do link: youtube.com/@EmpurraMega”.

Em outro trecho da decisão, a juíza diz que “vale destacar que o primeiro representado, Manoel Sukita, diretamente e por meio do segundo representado, Mega FM, promove propaganda política antecipada negativa mesmo estando privado de seus direitos políticos e mais, agora na qualidade de “profissional de imprensa” devendo, portanto, observar as limitações impostas pela norma do §1º do art. 27, da Resolução TSE 23.610/19. Outrossim, ainda que estivesse no gozo de seus direitos políticos, como “profissional da comunicação”, está proibido pela norma do § 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 de realizar atos de pré-campanha como pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das opções políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”, observa a juíza, salientando que a prefeita de Capela, Silvany Mamlak, teria sido uma das vítimas da campanha de ódio e de fake news promovida pelo ex-prefeito capelense. “Ressalve-se inexistir ilícito no ato de se veicular ou compartilhar uma notícia ou matéria verídica, o que não é o caso que se mostra nos autos. A conduta dos representados, além de se tratar de divulgação de mentira, ofende a honra e a imagem de pré-candidatos e de figuras políticas, inclusive de mulheres, no caso, a atual prefeita de Capela”, conclui.

A ação judicial é assinada pelos advogados João Lopes de Oliveira Júnior, Júlio Tácio Andrade Lopes de Oliveira e José Osmário de Araújo Santos Filho, que representam juridicamente o União Brasil em Capela.

Com informações do site Hora News (https://se79.com.br/justica-determina-suspensao-das-redes-sociais-do-ex-prefeito-sukita-e-da-mega-fm-por-divulgacao-de-fake-news-e-discurso-de-odio/ “