Justiça eleitoral cassa, nesta terça-feira, mandato de dois vereadores de Aracaju por indício de fraudes

Justiça Eleitoral de Sergipe cassa os mandatos dos vereadores de Aracaju Fábio Meireles e Sávio Góis (de Vardo da Lotérica), do Partido Social Cristão (PSC). A decisão foi baseada na presença de indícios de fraudes no que diz respeito à cota de candidaturas femininas no pleito de 2020.

De acordo com a Justiça Eleitoral, as partes terão três dias a contar da próxima segunda-feira (21) para recorrer da sentença. Mas, há informação que o julgamento ocorreu nesta segunda-feira no TSE e é possível que não caiba mais recursos.

A ação foi movida através do Ministério Público Eleitoral, pelos suplentes de vereador Elber Batalha (PSB), que teve 2.225 votos, e Camilo Feitosa (PT), que recebeu 1.861 votos no pleito de 2020.

O PSC afirmou ter seguido todas as orientações da Justiça Eleitoral para fazer o registro das candidaturas dos integrantes do seu partido. Os dois vereadores não se manifestaram sobre a cassação e consulta seus advogados e a Câmara Municipal de Aracaju não teria sido notificada da decisão.