Justiça Eleitoral começa a preparar urnas para o 1º turno das eleições

Aproximadamente 7 mil urnas serão configuradas, lacradas e distribuídas; cronograma inclui urnas de contingência para eventuais substituições

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) deu início neste sábado, 21 de setembro, ao processo de preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 6 de outubro. Ao longo dos próximos dias, 5.758 urnas serão configuradas com os dados das seções eleitorais, conferidas uma a uma para garantir que cada equipamento esteja vinculado à respectiva seção e Zona Eleitoral de destino, e, em seguida, lacradas para envio aos Cartórios Eleitorais. O prazo final para a conclusão dessa etapa é 1º de outubro.

As urnas estão sendo preparadas no depósito de urnas localizado na sede do Tribunal, no CENAF, Lote 7, Variante 2, Aracaju/SE – 49081-000. O processo é realizado em uma cerimônia pública, que pode ser acompanhada por entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público e os partidos políticos, assegurando a transparência e a segurança das eleições. Ao todo, 80 pessoas, entre servidores efetivos da Justiça Eleitoral e colaboradores contratados, estão envolvidas nessa atividade essencial.

A organização dos trabalhos é coordenada pelo secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-SE, José Carvalho Peixoto, e pela chefe da Seção de Administração de Urnas, Mônica Martins Avila Prado. O magistrado responsável pela supervisão das atividades é o juiz membro do TRE-SE, Hélio de Figueiredo Mesquita Neto .

Além das urnas destinadas às seções eleitorais, outras 1.054 urnas de contingência serão estrategicamente distribuídas para substituição imediata de qualquer equipamento que apresente defeito durante a votação, assegurando que a votação ocorra sem interrupções.

Cronograma de distribuição

Após a finalização da preparação, as urnas começarão a ser distribuídas aos locais de votação de acordo com o seguinte cronograma:

29 de setembro (domingo):

8ª Zona Eleitoral – Gararu: 92 urnas

18ª Zona Eleitoral – Porto da Folha: 141 urnas

23ª Zona Eleitoral – Tobias Barreto: 166 urnas

22ª Zona Eleitoral – Simão Dias: 250 urnas

9ª Zona Eleitoral – Itabaiana: 311 urnas

17ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora da Glória: 139 urnas

28ª Zona Eleitoral – Canindé: 171 urnas

5ª Zona Eleitoral – Capela: 182 urnas

29ª Zona Eleitoral – Carira: 106 urnas

30 de setembro (segunda-feira – tarde):

6ª Zona Eleitoral – Estância: 208 urnas

35ª Zona Eleitoral – Umbaúba: 192 urnas

30ª Zona Eleitoral – Cristinápolis: 226 urnas

4ª Zona Eleitoral – Boquim: 250 urnas

1º de outubro (terça-feira – tarde):

34ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora do Socorro: 430 urnas

2 de outubro (quarta-feira):

24ª Zona Eleitoral – Campo do Brito: 146 urnas

3ª Zona Eleitoral – Aquidabã: 132 urnas

3ª Zona Eleitoral – Laranjeiras: 187 urnas

11ª Zona Eleitoral – Japaratuba: 135 urnas

19ª Zona Eleitoral – Propriá: 183 urnas

16ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora das Dores: 138 urnas

21ª Zona Eleitoral – São Cristóvão: 236 urnas

14ª Zona Eleitoral – Maruim: 169 urnas

12ª Zona Eleitoral – Lagarto: 339 urnas

31ª Zona Eleitoral – Itaporanga: 196 urnas

3 de outubro (quinta-feira):

26ª Zona Eleitoral – Ribeirópolis: 212 urnas

15ª Zona Eleitoral – Neópolis: 190 urnas

Fonte e foto TRE/SE