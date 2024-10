Justiça orienta candidatos sobre a divulgação de pesquisas no 2º turno

O juiz da 27ª Zona Eleitoral, Aldo de Albuquerque Mello, e a promotora pública Euza Maria Gentil Missano Costa reuniram-se nesta segunda-feira (14), com os candidatos à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa Santos Bezerra e Luiz Roberto Dantas de Santana, para orientá-los sobre a conduta relacionada à divulgação de pesquisas eleitorais durante o segundo turno das eleições de 2024.

O juiz Aldo de Albuquerque Mello parabenizou a candidata e o candidato pelos resultados do 1º turno, ressaltou a importância de que o segundo turno transcorra de maneira transparente e em conformidade com a legislação eleitoral. “É fundamental que o processo eleitoral seja conduzido com ética e responsabilidade e que as informações divulgadas reflitam a realidade do cenário político em Aracaju”, destacou o magistrado.

O juiz alertou para que os candidatos estejam atentos sobre a contratação de institutos de pesquisa, no sentido de que os números divulgados estejam em consonância com o que de fato ocorre no cenário eleitoral de Aracaju. “No primeiro turno, os resultados apresentados em várias pesquisas não condiziam com o que foi visto das urnas. Por isso, é necessário que as informações divulgadas aos eleitores expressem as tendências em relação à vontade de eleitoras(es) e sejam confiáveis. Qualquer tipo de manipulação de dados pode comprometer o andamento justo das eleições”, disse.

A candidata e o candidato comprometeram-se a seguir as orientações da Justiça Eleitoral, afirmaram que conduzirão as campanhas no segundo turno de acordo com as leis e os princípios éticos.

O segundo turno das eleições municipais ocorrerá em 27 de outubro. E as atenções estarão voltadas para a conduta dos candidatos, bem como para o cumprimento das regras eleitorais.

Com informações e foto do TRE/SE