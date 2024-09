JUSTIÇA ELEITORAL TIRA DA DISPUTA CANDIDATO A PREFEITO DE ARACAJU, FELIPE VILANOVA E ARTHUR LOPES SANTANA

Por Destaquenoticias

A Justiça Eleitoral considerou inaptos para a disputa os candidatos a prefeito e vice de Aracaju, respectivamente, Felipe Vilanova e Arthur Lopes Santana, ambos do Partido da Causa Operária. No site do TSE também estão considerados inaptos 13 postulantes à Câmara Municipal de Aracaju. Ouvido pelo DESTAQUENOTÍCIAS, Arthur Lopes informou ter sido ele quem desistiu da empreitada “por motivo pessoal”. Já Felipe Valanova disse que o setor jurídico do PCO está buscando maiores informações junto ao TSE visando “resolver a situação o quanto antes”, frisou.

No site do TRE aparecem como inaptos para a disputa eleitoral na capital sergipana os candidatos à Câmara Municipal Agnaldo Moral (SD), André Paisagista (DC), Ararinha (União), Barbosinha (AGIR), Bebeto Bastos (PDR), Clea Amiga de Todos (PL), Cabo Dum (AGIR), Deni Cereja (União). Diego da Costa (União) e Valdevan Fernando (SD). Os 10 renunciaram as candidaturas. Já os candidatos a vereador Fred Ferreira (SD), Gilberto Evangelista (MDB) e Michele do Autismo (Solidariedade) foram tirados da disputa, respectivamente, por ausência de quitação eleitoral, desatendimento a requisito formal, ausência de condição de elegibilidade.

PCO fora em Salvador

O candidato à Prefeitura de Salvador pelo PCO, Silvano Alves, também teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. De acordo com a sentença da 3° Zona Eleitoral, Silvano Alves não apresentou toda a documentação exigida pela legislação eleitoral vigente, o que impede o seu registro. A sentença indica ainda que o candidato não apresentou documentos de quitação eleitoral que comprovasse prestação de contas nas eleições de 2012, quando concorreu ao cargo de vereador, e 2018, para vice-governador da Bahia.